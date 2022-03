BTS se pone coqueto con ARMY y revelan sus mejores frases para ligar

BTS tuvo que poner a prueba sus habilidades para coquetear, la banda fingió tener una cita con una chica y revelaron cuáles son sus mejores frases de ligue. Cada uno, fiel a su personalidad, dejaron ver lo que harían para conquistar a alguien o si no se les da el amor.

La banda K-Pop viajó hace un par de años a Japón como parte de sus promociones y en una entrevista tuvieron que realizar una dinámica donde fingieron tener una cita, para darle más realismo, tuvieron que fingir hablar con un maniquí para mostrar lo que harían o qué dirían frente a una chica.

Desde frases muy directas, uan simpel despedica, hasta sus más grandes confesiones, así es como BTS actuaría con su pareja. Los idols se pusieron coquetos con el ARMY.

BTS comparte sus mejores frases para ligar

RM

El líder de BTS parece ser bastante directo y sincero, pues él simplemente diría algo como: "He pasado un buen momento, gracias por este día". Aunque eso no signifique que no saldría nuevamente contigo.

Jin

Jin mostró su lado más coqueto, ya que simplemente diriía "De verdad, muchas gracias", pero susurrando al oído de la chica. El llamado Worldwide Handsome sería el más romántico.

Suga

El rapero de BTS también mostró su lado más atrevido, ya que su frase después de una cita sería algo como esto: "Gracias por hoy, Caminaré contigo hasta tu departamento, es peligroso para una chica andar solas a estas horas", sin duda sería caballeroso y atengo.

J-Hope

J-Hope no pudo revelar el tipo de frase que usaría, ya que dijo un simple gracias, pues no supo cómo demostrar lo que haría después de una cita, aunque fingió una voz sexy.

Jimin

Jimin parece no ser del tipo romántico, pues él simplemente le daría palmaditas a la cabeza a una joven y le pedíria que "Ve a casa cuidadosamente".

V

El cantante también mostró su lado coqueto al volverte a invitar a salir, pues diría algo como "Vamos a una cita, me sentí feliz".

Jungkook

Finalmente, Jungkook fue el más romántico del grupo, pues su frase fue "Gracias por hoy... me gustas", no tendría miedo para confesar sus sentimientos justo después de uan cita.

