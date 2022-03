Blanca Guerra: La trayectoria de la actriz que 'ninguneó' a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez fue parte de las celebridades que asistieron a la entrega de los Premios Oscar 2022 al ser parte del elenco de la cinta "CODA" que ganó en la categoría Mejor Película, tras el éxito el actor recordó su pasó por la televisión y haber sido blanco de críticas y burlas por parte de algunas celebridades como Blanca Guerra.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante el comediante mexicano relató que invitó a Blanca Guerra a una presentación privada de "No se aceptan devoluciones", pero en la escena final que resultaba conmovedora para el público ella soltó una fuerte carcajada junto a la persona que la acompañaba.

“Fue algo que me dolió porque me di cuenta que iba con la espada desenvainada a la fuerza a ver la película (…) Me dolió mucho, pero mira, son cosas que pasan y ya superadas afortunadamente con la noche de ayer”, dijo.

Elenco de la película "CODA". Foto: Instagram @ederbez

La actriz de cine respondió molesta a la declaración de Eugenio Derbez asegurando que no había sido grosera y detalló que asistieron a la presentación de la película miembros del Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

"Que quedara claro que no porque se hiciera esa función para recaudar fondos y canalizar fondos para la Academia, que los necesitaba, (...) que no se vaya a malinterpretar, porque no es una moneda de cambio, el premio Ariel o la consideración de la Academia, eso se somete a una votación", añadió.

Trayectoria de Blanca Guerra

Blanca Guerra, de 69 años, es originaria de la Ciudad de México y goza de una larga trayectoria brillando como actriz de cine, televisión y teatro; además, es pieza importante en el llamado “nuevo cine mexicano” con cintas que dejaron huella en la industria.

Estudió la carrera de odontología, sin embargo, cambió de rumbo y encontró su pasión en la actuación y comenzó a estudiar en el Centro Universitario de Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde participó en diversas puestas en escena como “Sueño de una noche de verano”.

Blanca Guerra se burló de Eugenio Derbez. Foto: Instagram @blancaguerrafans

La actriz debió en cine como na película “La loca de los milagros” en 1975 y de inmediato destacó por su talento antes las cámaras logrando ser parte de otras producciones como “Pedro Páramo”, “Ciudad de Ciegos”, “Salón México”, “En el claroscuro de la Luna” y “Niñas mal”.

En televisión la actriz también ha destacado por su participación en melodramas como “Valentina”, “Nuevo Amanecer”, “Amarte es mi pecado” y “Abismo de pasión”.

