Eugenio Derbez: "Nunca he sido grosera con nadie", desmiente Blanca Guerra tras desplante en los Oscar

La actriz de cine, Blanca Guerra salió a defenderse después de que Eugenio Derbez asegurara que se burló de su película 'No se aceptan devoluciones', cinta que tuvo mucho éxito en taquilla y que deseaba que compitiera competir en los premios Oscar del 2014, sin embargo el comité no se lo permitió.

Después de que 'CODA' ganara a 'Mejor película', varios medios entrevistaron al creador de 'La Familia P.Luche', quien expresó su sentir al ser parte de esta cinta y que se llevó el galardón. En conversación con Gustavo Adolfo Infante, hizo un breve recuento de lo que ha sido su carrera para llegar a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

En dicha plática, Derbez hizo una fuerte revelación, pues dijo que en 2014, Blanca Guerra descalificó su película para los premios Oscar de ese año, y no sólo eso, sino que también se burló. Contó que en el emotivo final de la película, la actriz de cine soltó "una carcajada junto con el cuate con el que iba".

"Empiezan a comentar y me doy cuenta que se están burlando y no sabes lo que me dolió, porque me dijo inmediatamente que iba casi casi a la fuerza a ver la película porque yo insistí mucho, pero bueno, son cosas que pasan y superadas con la noche de ayer", dijo.

Blanca Guerra desmiente a Eugenio Derbez y así reaccionó

En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Blanca Guerra se mostró sorprendida y molesta ante las declaraciones del comediante, pues aseguró que ningún momento "ha sido grosera con nadie" y desmintió que ella le haya hecho ese tipo de desplantes sobre el trabajo del productor y director en la cinta 'No se aceptan devoluciones', donde debutó Loreto Peralta.

La actriz, de 69 años, aclaró que a la presentación privada que organizó Eugenio para mostrar su película del 2013, acudieron miembros del Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), del cual ella era titular.

"No me invitó a mí, a mí no me invitó. Invitó al Comité de Coordinador de la Academia Mexicana de Cine, no a mí. Y fue Mónica Lozano (productora) la que destinó la invitación", dijo la actriz para el canal del periodista de espectáculos.

La protagonista de 'Un embrujo' y 'Mamá, soy Paquito' indicó que Eugenio propuso hacer una función para recaudar fondos para la Academia de Cine, por lo que ella le aclaró que esta buena intensión "no sería moneda de cambio" para que su filme fuera postulado al premio Ariel o considerado para las propuestas del Oscar.

"Que quedara claro que no porque se hiciera esa función para recaudar fondos y canalizar fondos para la Academia, que los necesitaba, (...) que no se vaya a malinterpretar, porque no es una moneda de cambio, el premio Ariel o la consideración de la Academia (para el Oscar), eso se somete a una votación. Nada más para que quedara clara que no por ofrecer su apoyo a la Academia se iba a tener una posición favorecedora a la película", explicó Blanca Guerra.

La actriz de cine, teatro y televisión se mostró molesta con los cuestionamientos de la prensa, pues es una situación que ocurrió en 2014, y pidió que le transmitan a Eugenio Derbez esta entrevista en donde niega que las cosas hubieran pasado como las contó el histrión que ahora triunfa en Hollywood.

