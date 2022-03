José José tiene una canción que describe un abuso sexual y todos la cantan sin darse cuenta | VIDEO

José José pasó a la historia de la música mexicana como "El Príncipe de la Canción", eso gracias a su calidad interpretativa que lo colocaba como uno de los mejores cantantes de su época, en su voz melodías como "El Triste" y la "Nave del Olvido" son auténticos himnos y su huella será imborrable, sin embargo, la vida del nacido en la Ciudad de México, siempre estuvo llena de altas y bajas lo más conocido fue su adicción al alcohol y las drogas, sustancias que lo llevarían a perder la voz.

José Rómulo Sosa Ortiz falleció el 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de Miami, Florida, esto debido a complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía y desde ese momento comenzó un pleito mediático entre sus hijos para poder darle sepultura, el arreglo fue dividir las cenizas y mientras una parte viajó a México para recibir homenajes otra se quedó en Estados Unidos.

La vida del conocido ídolo siempre estuvo marcada por la música, pues fue hijo de José Sosa Esquivel, un tenor de ópera y la concertista de piano Margarita Ortiz Pensado. Comenzó su carrera tocando la guitarra y dando serenatas cuando tenía 15 años, así formó un trío con su primo y un amigo.

Al iniciar su carrera usaba el nombre de Pepe Sosa, de hecho grabó algunos sencillos con ese mote, pero para 1969, cuando obtuvo un contrato con la reconocida empresa RCA, adoptó el seudónimo José José, esto en honor a su padre que había muerto hacía un año gracias a la enfermedad del alcoholismo.

Las décadas de los 70 y 80 fueron llenas de éxito para este cantante, mismo que fue combinado con el abuso de sustancias. En su vida personal tuvo tres esposas, en 1970 se casó con Natalia "Kiki" Herrera Calles, una socialité y nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles, ella era 20 años mayor que él, su enlace duró cinco años.

Después se unió a Ana Elena Noreña a quien conocemos como Anel, su divorció se dio en 1991, de ese matrimonio nacieron ella tuvo dos hijos, José Francisco conocido como José Joel y Marysol Estrella y Sara Salazar con quien procreó a la polémica Sarita.

Polémica de "Buenos días amor"

Al analizar la letra de la popular canción "Buenos días amor", se ha llegado a la conclusión que la pieza relata una violación, debido a que el narrador de la historia menciona que tuvo relaciones sexuales con una mujer mientras dormía, además menciona que no dejó que ella dijera nada al respecto y la besó.

"Me perdí en tu vientre cuando aún dormías

La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día

Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías

Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía"

Además, un verso dice que se encontraba abandonada a su suerte, tenía miedo y estaba enojada, pero después del abuso no dijo nada, así que "el que calla otorga", para al final justificarlo con amor.

"Abandonada a la suerte de la mañana

Escondiste tus temores bajo la almohada

Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada

El que calla otorga y sé que estás enamorada".

Esta es la letra completa de la canción compuesta por Juan Carlos Calderón:

Confundí tu piel de nácar con la mañana

Confundí tus ojos verdes con agua clara

Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada

Yo estaba soñando y tú, a mi lado, acurrucada

Me perdí en tu vientre cuando aún dormías

La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día

Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías

Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía

Buenos días, amor, amor, amor

¿Qué tiene tu cara?

Que ha perdido el color, amor, amor

Y no dice nada

He viajado tu piel de Norte a Sur

Y no he encontrado a una mujer como tú

Buenos días, amor, amor, amor

¿Qué tiene tu cara?

Que ha perdido el color, amor, amor

Y no dice nada

He viajado tu piel de Norte a Sur

Y no he encontrado a otra mujer como tú

Abandonada a la suerte de la mañana

Escondiste tus temores bajo la almohada

Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada

El que calla otorga y sé que estás enamorada

Buenos días, amor, amor, amor

¿Qué tiene tu cara?

Que ha perdido el color, amor, amor

Y no dice nada

He viajado tu piel de Norte a Sur

Y no he encontrado a una mujer como tú

