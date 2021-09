Enrique Bunbury hace versión de "El Triste" de José José y el resultado desata polémica | VIDEO

Este 28 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de José José, "El Príncipe de la Canción", el cantante que dejó de ser figura de la música mexicana para convertirse en leyenda. Desde ese 2019, la polémica no ha abandonado su nombre y es que sus hijos, no han dejado de protagonizar dimes y diretes, sobre todo, en temas que tienen que ver con el legado que dejó el cantante.

Al intérprete de melodías como "La nave del olvido" y "Desesperado" se le han rendido varios homenajes, incluso algunos de los más importantes fueron en vida, como los discos que representantes de la escena del rock en México, tales como Café Tacvba, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Molotov, La Lupita, Control Machete, Julieta Venegas y varios más.

Homenaje en el Vive Latino

Además, en la pasada edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020, se planeó un homenaje para el cantante nacido en la Ciudad de México, sin embargo, no se logró llevar a cabo como lo tenían presupuestado los organizadores porque varias figuras no lograron romper las barreras de las restricciones por la emergencia sanitaria que impuso el SARS-CoV-2, y no lograron volar para cumplir con el compromiso.

Tal fue el caso de Enrique Bunbury, pues el músico español tuvo que cancelar su presentación y no formó parte del homenaje al "Príncipe de la Canción". Ahora, a través de redes sociales, el ex de Héroes del Silencio le ha dado salida a la pieza musical que había preparado para el evento, trabajo con el que colaboró con Emmanuel del Real.

"El Triste" en voz de Enrique Bunbury

La melodía elegida para que el zaragozano honrara al orgullo de Azcapotzalco fue un auténtico himno: "El Triste", de la cual incluso hasta un videoclip se lanzó.

Sin embargo, el público del muy polémico músico no se vio tan contento por esta interpretación, pues se consideró que no se compara con nada a la pieza de Roberto Cantoral que tanto prestigio le dio a José José.

"Una espinita se me quedó clavada", escribió Bunbury y destacó que decidió grabar su propia versión y lanzarla justo el día en que José Sosa llegaba a un aniversario luctuoso más.