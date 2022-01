José José pidió ayuda a Vicente Fernández; así lo cuidaba "El Charro de Huentitán", pero no pudo contra sus adicciones | VIDEO

Vicente Fernández y José José son nombres de dos grandes de la música en México, el legado que ambas figuras dejaron es innegable y a pesar de su muerte el público sigue reconociéndoles por lo que son: "El Príncipe " y "El Rey" de la canción me la canción mexicana.

Ambos personajes fueron contemporáneos y compartieron en algunas ocasiones los escenarios. En vida don Chente dijo que él sintió un dolor profundo por José Sosa, no sólo el día en que se enteró que había perdido la vida el 28 de septiembre de 2018, sino desde que que escuchó su voz.

En una entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda, el intérprete de Mujeres Divinas confesó que le "dolía el alma" cuando lo oía hablar, y en aquella ocasión destacó que el propio José "había tenido mucha culpa".

"Tuvo mucha culpa de llevar la vida que llevó, cantaba hermoso yo creo que no vamos a ver una gente que cante como él... es que empezó muy chiquito y lo manejaron puras gentes 'que Dios lo tenga fuego manso', y lo echaron a perder, pero José José era un hombre de lo más bueno que puedas ver", dijo.

Con el fluir de la charla recordó que estuvieron juntos en dos giras y en esas oportunidades el oriundo de Azcapotzalco, en la Ciudad de México le contó su vida y entre esas anécdotas reveló que el pago de quien hiciera historia con "El Triste" era una botella de coñac y "su coca", ingenuamente Vicente pensó que se refería a el refresco coca-cola, pero no, José José se refería a cocaína.

"Cada vez que entres al 'Blanquita' (teatro), yo te voy a acompañar diario, pero te voy a correr a todos los que lleguen ahí porque no son tus amigos, voy a estar en tu camerino diario y Anel me dijo 'ay sí por favor'. Entonces fui... el primer día que fui (su camerino estaba lleno). Vicente, te quiero mucho y te lo agradezco, pero ya cuando entras a esto no puedes".