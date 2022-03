Alan Tacher cumple 51 años: así fue el escándalo que vivió con Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Alan Tacher es uno de los conductores de televisión más queridos en México. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una de las figuras más carismáticas de nuestro país, esto gracias a su participación en el reality show de canto, La Academia y el programa matutino, Hoy.

Nacido el 28 de marzo de 1971 como Alan Tacher Feingold, el presentador originario de la Ciudad de México celebra hoy su cumpleaños número 51. ¿Sabías que hace no mucho tiempo vivió protagonizó de primera mano una controversia con Alejandra Guzmán y Frida Sofía? Así fue.

Alan Tacher es hermano del actor Mark Tacher (Foto: Especial)

El escándalo que vivió Alan Tacher con Alejandra Guzmán y Frida Sofía

En mayo de 2019 se hizo público el distanciamiento entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Desde entonces se han dicho de todo e incluso, cuando parecía que el pleito entre ambas llegaría a su fin, en abril de 2021, Frida lanzó una polémica declaración: acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual.

Un mes antes de dicha denuncia, exactamente el 19 de marzo del año pasado, madre e hija protagonizaron una reconciliación en pleno programa en vivo: Despierta América, conducido por Alan Tacher, el cual las conectó mediante una llamada telefónica en la que parecieron limar asperezas.

Sin embargo, al final todo resultó ser falso. Y es que All Parts Move, la agencia de relaciones públicas de Alejandra Guzmán, aseguró que la supuesta reconciliación fue una "emboscada" por parte del programa matutino de la cadena Univision.

"Esta mañana, los productores de Despierta América, junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de Covid en su casa en México. Frida estaba en su programa para promover su carrera musical. Después de un poco de llanto y lágrimas de cocodrilo, los productores se comunicaron con nosotros (...) De ahora en adelante, evitaremos este programa hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado.

Ante la inesperada respuesta por parte de la agencia de representación de la hija de Silvia Pinal, Alan Tacher ofreció una entrevista para el programa matutino Hoy, en el que expresó sentirse sumamente sorprendido por el comunicado y descartó que lo ocurrido fuera planeado, pues aseguró que le creyó las lágrimas a Frida Sofía y la llamada a Alejandra Guzmán.

"Lo que vivimos con Alejandra, contestando la llamada, que duró aproximadamente doce o trece minutos, pensamos que todo estaba perfecto. Nos sorprendió, y te lo digo de corazón, cuando sale este comunicado diciendo que la habíamos emboscado, que la habíamos engañado (...) Yo le creí las lágrimas, al igual que le creí la llamada a Alejandra Guzmán", dijo el exconductor de TV Azteca y Televisa.

En enero de este 2022, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre si habrá alguna reconciliación con su hija Frida Sofía en este año en curso. Sin embargo, la cantante respondió que por el momento no, pues dado que es una situación legal, no puede dar detalles. "No puedo hablar mucho por los abogados, pero desgraciadamente sí (sigue el pleito)", dijo.

