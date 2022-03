Ivonne Montero está dispuesta a declarar contra Pascacio López: "Le toca enfrentar la realidad"

Pascacio López, de “Guerra de Vecinos” en Netflix, fue vinculado a proceso por el delito de violación contra la actriz Sarah Nichols, sin embargo, se han dando a conocer testimonios de algunas actrices que sufrieron violencia mientras tuvieron una relación con el actor y entre ellos destaca el de Ivonne Montero.

La actriz relató en diversas ocasiones la violencia psicológica que sufrió mientas tuvo una relación con Pascacio López, aunque en su caso vio una alerta en su comportamiento y la tercera vez no permitió que continuara por lo que decidió poner fin a su noviazgo para protegerse y hacer lo mismo por su hija.

“Yo la primera vez lo expuse, le dije: ‘Tienes un problema’, la segunda vez, ya la tercera vez se terminó la relación. Si yo hubiera seguido se hubiera acrecentado ese tipo de violencia que hubiera ocurrido ya un ataque físico o alguna violencia física, pero yo no lo permití”, dijo Ivonne Montero en entrevista para Hoy.

La también cantante fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a testificar contra Pascacio López en el proceso legal que enfrenta por la demanda de la actriz Sarah Nichols, aunque no se negó aseguró que debía asesorarse legalmente antes.

Ivonne Montero detalló que en su caso la violencia no escaló debido a que decidió terminar su relación y tampoco existen pruebas al respecto, por lo que señaló que su testimonio podría no servir en el proceso legal contra el actor.

“Podría ser, tendría que realmente asesorarme con alguien, con un abogado que me diga si vale la pena o no vale la pena de acuerdo con lo sucedido (…) No habría pruebas más que cuando salió a la luz, que se dio a conocer esta situación”, dijo.

Pascacio López es vinculado a proceso

El pasado 16 de marzo el actor fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, Jalisco, por la demanda presentada por la actriz Sarah Nichols por presunta violación mientras participaban en la serie “Guerra de Vecinos”.

Durante una audiencia de este martes un juez de control juicio oral y de ejecución penal especializado en violencia contra las mujeres informó de la vinculación a proceso. Continuará en prisión preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación.

El caso de Sarah Nichols se suma a las denuncias que han realizado otras actrices sobre violencia contra el actor, entre ellas Verónica Bauche quien lo demandó por acoso y violencia laboral por algunas conductas que tuvo con ella durante su participación en “Guerra de Vecinos”.

