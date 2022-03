Sarah Nichols habla del proceso para denunciar a Jorge “N”: “Da mucho miedo hablar, lo sé porque lo he vivido”

Sarah Nichols habló sobre el proceso que enfrenta Jorge “N”, reconocido en el medio artístico por su participación en series como “Rosario Tijeras” y su presunto violentador de la actriz.

Y es que el actor enfrentará su audiencia para saber si será vinculado a proceso o enfrentará en libertad el señalamiento de abuso que la actriz puso en su contra.

“En este momento estoy temblando, así como que tengo frío a pesar de que estamos a 30 grados, estoy nerviosa, me tiembla todo por dentro, porque es como revivir todo nuevamente, pero me siento apoyada, cobijada y con mucha esperanza de que se haga justicia aquí en Jalisco”, expresó a las cámaras del programa Ventaneando.

La integrante de ‘Guerra de Vecinos’ llegó al lugar acompañada de sus abogados, por lo que externó su apreció al equipo legal que la ayuda en el proceso, así como el de su familia y amigos.

“Muchísimos sentimientos, mucha ansiedad, mucho nervio, pero también un cobijo impresionante de parte de mis abogados, de mi equipo legal, de familiares, de conocidos y de desconocidos que me han contactado apoyándome y brindándome muchísima fuerza para seguir siendo valiente, y pues esperemos que se haga justicia”, anotó.

A su vez, la artista dijo sentir empatía con las mujeres que tardan mucho tiempo en denunciar los abusos que padecieron. “Da mucho miedo hablar, lo sé porque lo he vivido, no juzgo a las que siguen callando porque yo también sentía esa presión y entiendo a las que callan”, indicó.

“Espero que, con mi acto de valentía, de hablar, yo pueda demostrar que sí hay justicia en Jalisco, y que si nos acogen y si nos apoyan porque todas las mujeres merecemos, eso, todas las mujeres merecen justicia después de vivir violencia. Me tomó un tiempo tener el valor de hablar, pensé que yo sola lo podía controlar y callar y sanar sola, apartada del proceso legal”, agregó.

Destacó que no es la primera vez que el artista acusado tiene conductas violentas, por lo que decidió entablar este proceso en su contra para que no lo repita con otras mujeres.

“Sinceramente ahora yo sé que no fui la primera a quien este hombre ha dañado, ha hecho mucho daño a muchas personas, y quizás si alguna de ellas o ellos hubieran denunciado, yo no estaría aquí hoy, entonces, aunque yo no haya sido la primera persona a quien este hombre le hizo daño, yo no me voy a cansar de buscar la justicia para asegurarme que voy a ser la última”, expresó.

