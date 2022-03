El 'Tío Rober' niega acusaciones de violación y muestra VIDEO privado de su relación con Sofía

Roberto Andrade respondió a las acusaciones en su contra donde lo señalan de abusar de su expareja Sofía negado haber presionado o usado algún tipo de violencia contra la joven, quien tenía 19 años cuando comenzaron una relación.

El comediante compartió un comunicado en sus redes sociales, en él recalca que el contacto y el acercamiento que tuvieron fue consensuado en todo momento y que durante su noviazgo no tuvieron relaciones sexuales.

Te puede interesar: La Hora Feliz se baja del Vive Latino; cancelan su participación tras denuncias de violación contra El Tío Robert

“Nunca hubo de mi parte, ni directa ni indirectamente, presión o violencia alguna de ningún tipo y en ningún grado para obligar a la señorita Sofía a realizar ninguna acto en contra de su voluntad”, señala el comediante.

Añadió que decidió terminar su relación de pareja luego de unos meses pues “no tenía ningún futuro”: “Desconozco las razones por las que afirma ciertas cosas y ofrece ciertos detalles que, falsos unos y privados otros, no tendrían que ventilarse en redes sociales”.

El llamado “Tío Rober” exigió que se dejan de difundir las declaraciones realizadas por la joven en TikTok calificándolas de “falsedades”; además, señaló que iniciará un proceso legal por el daño y prejuicio que la denuncia pueda causar en su contra.

“Niego categóricamente haber incurrido en cualquier conducta que pudiera configurar acoso o violencia en cualquier modalidad y magnitud”, dijo y compartió un video en el que se les puede ver juntos confirmando su relación.

Denuncia de Sofía Díaz

En días pasados Sofía Díaz compartió en su cuenta de TikTok una serie de videos en los que denuncia de abuso sexual al comediante, después de haber tenido una relación en 2019 cuando ella tenía 19 años y él 39.

“Ya no puedo callar más. Ya no puedo dejar que mis hermanas, que son comediantes y se dedican a la comedia, no tengan un espacio seguro para desarrollarse o para entrar a cualquier edad a comenzar a hacer comedia, quiero un lugar seguro para las mujeres que quieren ver shows de comedia”, comenzó.

Te puede interesar: Kanye West es suspendido de Instagram tras amenazas contra Kim Kardashian y Pete Davidson

Sofía relató que lo que vivió en su relación con Roberto Andrade, señalando que éste se habría molestado cuando ella se negó a que la tocara o tener relaciones íntimas, algo sobre lo que le insistió en más de una ocasión.

“Lo único que le había ‘prometido’ era que podía tocarme los senos, pero en realidad yo no quería, me daba miedo y asco un poco (…) Al final me dejó dormir”, dijo Sofía en su denuncia compartida en redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Suspenden a juez por presuntos actos de violación a mujeres del PJF

'Dime Vaquero': El comercial de papas que fue censurado por promover filtración de videos sexuales

Mujeres piden a Secretaría de las Mujeres CDMX reanudar Módulos Viaja Segura en el Metro