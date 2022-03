¿Qué edad tenía William Levy en Triunfo del Amor?

William Levy, que actualmente es el galán de Café con aroma a mujer, el éxito de Neflix que revive la serie original colombiana del año 1994, comenzó su carrera actoral años atrás con otro gran éxito, del cual quizás pocos se acuerden.

William Levy formó parte de la telenovela Triunfo del amor (2010/2011), protagonizada también por Victoria Ruffo, Maite Perroni, Osvaldo Ríos y Diego Olivera. Esta producción llego a lo más alto logrando una gran aceptación por parte del público y decenas de nominaciones.

William Levy posando

William, tuvo que encarnar a Maximiliano "Max" Sandoval Montenegro, cuando tenía 30 años. Y si bien ya tenía una larga carrera que lo respaldaba, este personaje lo impulsó aún más y le abrió muchas oportunidades laborales en el futuro. Hoy con 41 años, el cubano es una fija en las mejores producciones de amor.

Mientras William Levy fue Max, las ofertas no le dejaron de llegar, logrando incluso compartir elenco en Mujeres Asesinas, ser portada del calendario del año 2011 e incluso incursionó en lo que es su otro talento: el modelaje, siendo parte del vídeo musical del tema "I'm Into You" de Jennifer López. Nada mal.

Hoy, siendo una de las estrellas más buscadas por las diferentes productoras y siendo uno de los físicos más amados por las mujeres, William Levy vive un presente alejado de su primer amor y madre de sus dos únicos hijos (Christopher Alexander y Kailey Alexandra), Elizabeth Gutierrez, con quien habría roto su relación por varios rumores de infidelidad de los cual hasta hoy no hay mayores noticias, ni mucho menos testimonios del actor.