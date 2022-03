Laura Zapata arremete contra Alfredo Adame, “envenenó el ambiente” | VIDEO

La actriz y conductora de televisión, Laura Zapata, arremetió en contra de Alfredo Adame a quién calificó como alguien que no se aprendía sus textos y también de envenenar el ambiente de los foros o escenarios en los que trabajaba junto con sus compañeros.

Zapata, quien ha destacado en la televisión como actriz antagónica y específicamente como villana de telenovelas como “Rosa Salvaje”, “María la del Barrio”, entre otras, mencionó en una entrevista con la comunicadora Inés Moreno que su “fama” como conflictiva depende de con quien se haya relacionado.

En este contexto habló sobre un problema que tuvo con la cubana Aylín Mujica durante una obra de teatro en la que aparecía precisamente Alfredo Adame, en esa ocasión Zapata señaló a Adame como alguien que envenenaba el ambiente y eso pasó con la cubana, a quien también le tocó su “recargón” y la etiquetó como una gente “no muy brillante”.

En el caso de Adame lo criticó por no aprenderse los diálogos de su personaje, y las tres escenas que tenía con él, no se las aprendió, por lo que fue un constante estira y afloja para que se aprendiera sus diálogos y además, Adame, fiel a su carácter, no le hacía caso y además le contestaba de forma sarcástica.

“El día del estreno van a ser papitas fritas para mí”, decía Adame sobre su trabajo dentro de la obra de teatro, Celia, el musical.

Se entromete de más

La también concursante del reality show de Tv Azteca, Master Chef Celebrity y actual juez en Music Battles México, señaló que esa indecisión de Adame para aprenderse su personaje, le pasó factura en el teatro y causó conflicto por las críticas que le hizo la prensa por su falta de tablas en el escenario, cosa que no era un asunto de la villana de “Rosa Salvaje”.

Para finalizar, Laura Zapata explicó que en las puestas en escena, los actores que llevan el peso específico de la obra de teatro por su carrera o trayectoria dentro de la actuación, tiene un rol importante a la hora de captar los aplausos del público en los agradecimientos a final.

Pues eso también le molestó a Adame porque quería ser él el encargado de recibir el último aplauso, pero los productores decidieron darle ese rol a Zapata, pero no conforme con eso, puso en contra de la actriz a Aylín Mujica, por una decisión de producción de aquella obra en la que participó.

