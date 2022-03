"Tú cállate": Majo Aguilar respondió fuerte tras críticas de Laura Zapata por su lenguaje

Music Battles México es el nuevo reality Show de TV Azteca que busca a las nuevas estrellas del regional mexicano, el programa es conducido por Paty Navidad mientras que el jurado está integrado por talentos como La Chicuela, El Bebeto, Majo Aguilar y Laura Zapata.

En las dos emisiones del programa ha sido posible ver la dinámica del concurso y entre los famosos, incluso los seguidores del reality ya han detectado algunas actitudes, como las de Laura Zapata con los demás jueces, que han sido criticadas en redes sociales.

La actriz ha desatado críticas por su forma de hablar, pues incluso interrumpió a la sobrina de Pepe Aguilar para corregirla, pues ella dijo "te sentí más soltado" en lugar de "suelto" sin embargo, la joven lo tomó con gracia y se justificó diciendo que así hablan "las de rancho".

Durante ese momento hubo algo de tensión entre los jueces, pues Aguilar agregó: "No me estés echando carrilla Laurita, por favor ¿sí? gracias", pero la actriz dijo que es una reina "que tiene que aprender a hablar", pero nuevamente la prima de Ángela Aguilar tomó de la mejor forma y continuó con sus comentarios hacia el concursante.

Sin embargo, fue el Bebeto quien volvió a echarle leña al fuego al pedirles que no se pelearan y que mejor disfrutaran, pero Majo le respondió: "No estamos peleando Bebeto, no estés diciendo cosas que no son" con una sonrisa en el rostro.

Durante el programa, Laura Zapata les dijo a los jueces "tú te callas" en distintas ocasiones, una de ellas fue a La Chicuela cuando estaba por emitir sus comentarios hacia un concursante, fue así que Aguilar retomó la frase más adelante y después de que el Bebeto mencionara lo de la pelea, la cantante le respondió: "tú cállate Bebeto" lo que causa risas entre el jurado.

Aunque por un instante parecía que la prima de Ángela Aguilar parecía enojada, después se relajaron los ánimos al hacer chistes sobre lo sucedido, pues los jueces han demostrado tener buena química entre ellos pese a los desatinados comentarios de Laura Zapata.

SIGUE LEYENDO:

“Hay carreras de talento y carreras de colchón”: Laura Zapata sobre declaración de Sasha

Paty Navidad rompió en llanto al hablar de su padre: "tengo fe en que Dios nos lo va a dejar

Majo Aguilar impactó con ajustado conjunto verde agua en Music Battles México | FOTOS