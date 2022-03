Laura Zapata se lanza contra Yolanda Andrade y asegura que su mamá no la quería cerca de Thalía

Para nadie es un secreto que la relación entre Laura Zapara y Thalía no es la mejor, aunque sí es con la única con la que mantiene comunicación debido a que, a razón de ella, es la única que está al pendiente de su abuela Eva Mange; sin embargo, cuando la señora ya no esté, podrían terminar de romper su relación y quedarse así para siempre.

"Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre", declaró en entrevista con Inés Moreno.

Esta y otras declaraciones las realizó para el canal de YouTube de la periodista, quien se filtró hasta su casa para poder platicar con la villana favorita de los mexicanos al calor de una copa de vino tinto.

Laura Zapata se lanza contra Yolanda Andrade

Yolanda Andrade ha destacado por ser una de las mujeres que, además de ser excelente actriz y conductora, dice las cosas como son y sin rodeos. Sin embargo, en una ocasión habló de su relación con una mujer y se especuló que había sido Thalía. Esto no lo vio bien Zapata y a la fecha sigue teniéndola en un mal concepto.

"¿Quién es? Tiene un programa. ¿Es por sus chismes de su vida sexual? ¿Qué ha hecho? ¿Es actriz?", expresó Laura cuando Inés intentó formular su pregunta.

Asimismo, mencionó que sabía que su propia madre no quería que la conductora de "Montse&Joe" se acercara a Thalía, hecho por el cuál ella reaccionó contra ella en defensa de su hermana.

"Mi mamá nunca quiso que esta señora fuera amiga de Thalía. La odiaba. No quería. Entonces son sus cosas escritas. Mi referencia era que 'no entra a esta casa esa señora'. bueno, sus razones tendría, no sé", declaró.

