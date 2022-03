La mamá de Lucero inventó que yo soy la verdadera madre de Thalía: Laura Zapata | VIDEO

Laura Zapata es un ícono de las telenovelas en México; sus personajes de carácter fuerte la han colocado como una de las villanas más icónicas de los melodramas. Con su interpretación de 'Malvina' en la telenovela María Mercedes de 1993, protagonizada junto a Thalía, dio el salto al estrellato.

Laura también se ha caracterizado por ser un personaje polémico fuera de la pantalla, que no tiene miedo a decir lo que piensa y de frente; lo que le ha hecho ganarse fama de conflictiva, aunque en palabras de la actriz, simplemente es una persona con mucho profesionalismo dentro y fuera del escenario.

Uno de los rumores más fuertes que han marcado la carrera de Laura Zapata es que ella es la verdadera madre de Thalía, una de las reinas de las telenovelas de los noventas y hermana menor de la actriz. Aunque Zapata ha desmentido constantemente este rumor, los medios siguen replicando esta leyenda urbana que se toma como cierta.

Laura es fruto del primer matrimonio de Yolanda Miranda con Guillermo Zapata. Mientras que el padre de Ernestina y Thalía fue el científico Ernesto Sodi. Las tres hermanas crecieron juntas, pero 'en competencia constante, provocada por su propia madre' como la misma Laura Zapata lo narra en la entrevista.

Durante una entrevista concedida a la periodista Inés Moreno para su canal de YouTube, Laura Zapata se confiesa como nunca, y en una plática divertida y en confianza, revela por primera vez de dónde surgió el rumor de que ella es la verdadera madre de Thalía.

"Sé de dónde salió ese rumor, es la primera vez que lo voy a decir. Alguien me dijo que la mamá de Lucero fue la que dijo que Thalía era mi hija. Ya ni me acordaba de eso. Me parece un absurdo, una tontería. Si Thalía fuera mi hija estaría muy orgullosa de ella".