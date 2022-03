Verónica Castro rompe el silencio a dos años de escándalo por Yolanda Andrade; ¿anuncia su retiro?

Verónica Castro es un emblema de la televisión mexicana. Con su inigualable belleza y carisma logró conquistar el corazón de los televidentes desde la década de los setentas hasta los dos miles. Pocas estrellas se han mantenido tan vigentes como ella.

Telenovelas como "Rosa Salvaje" y "Los Ricos También lloran", catapultaron a la fama internacional a Verónica Castro, que tuvo su primera oportunidad en la televisión mexicana en el programa "En Familia con Chabelo", en el que fungía como una edecán en 1968.

A partir de ahí, Vero Castro comenzó a participar en fotonovelas y después protagonizó las icónicas telenovelas por las que es recordada hasta la fecha, gracias a que rompió toda clase de récords, no solo de audiencia sino que los melodramas en los que participó fueron traducidos a más de 50 idiomas.

En la década de los noventas vino uno de sus más grandes éxitos: El programa nocturno "Mala Noche...No!", un formato de talk show que contaba con entrevistas y números musicales. Ahí, Verónica Castro entrevistó a personajes de la talla de María Félix y Juan Gabriel. Como dato curioso, la emisión dedicada al Divo de Juárez en 1998 duró más de 8 horas, y terminó a las 6 de la mañana del día siguiente. La conductora y actriz alcanzó la cima de la fama en México y se convirtió en una de las mujeres más deseadas en nuestro país.

Actualmente, la conductora y actriz se encuentra alejada del ojo público, en un retiro voluntario tras el escándalo de la supuesta relación que sostuvo con Yolanda Andrade y que se convirtió en un fenómeno mediático en el año 2020. Recordemos que las conductoras se conocieron en Big Brother VIP en el año 2003, y ahí surgió la amistad que después se convertiría en un matrimonio simbólico en Europa, como declaró Yolanda en entrevista con Javier Poza.

"Me casé muy enamorada, y en el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta".

La noticia acaparó los titulares de los principales programas de espectáculos, y Verónica Castro enfurecida, le respondió a Yolanda Andrade:

"Yo nunca me he casado, si no me casé con el padre de mis hijos, menos con Yolanda. Con la pena, pero no soy yo. Cómo se atreve a decirlo".