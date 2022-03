Grecia, exparticipante de Pequeños Gigantes habla sobre si está embarazada

Pequeños Gigantes fue un concurso de talentos en el que se enfrentaban niños de entre 5 y 12 años, el reality show era conducido por Galilea Montijo y alcanzó tal éxito que tuvo cuatro temporadas.

Grecia, una de las exparticipantes del programa recientemente compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram que desató los rumores de un supuesto embarazo, lo que llamó la atención de sus fans.

"Pero khaaa??? En qué momentooo" escribió la joven junto a la fotografía en donde aparece con un vestido azul frente al espejo y se ve claramente un vientre de un embarazo avanzado, además agregó emojis de preocupación.

Muchos de sus seguidores se alarmaron por la corta edad de la joven y comenzaron a escribir frases como “¿Es en serio?, no lo puedo creer, ya dinos la verdad” y “¿Qué está pasando? No puedo creer que estás embarazada”, pero al momento la joven actriz no dijo nada al respecto.

La joven actriz mostró una foto con la que dio a entender que estaba embarazada.| Foto: Instagram @grecia.anadalahi

Pero tras la controversia de la fotografía, Grecia decidió aclarar si estaba o no embarazada y explicó que se trató de una caracterización para el personaje que interpretará.

Desde que publicó la fotografía había usuarios que dudaron de la veracidad del embarazo, pues hubo quienes de inmediato se dieron cuenta que Grecia se encontraba en un camerino.

La joven de 17 años ahora disfruta de salidas con sus amigos y fiestas, sin embargo a principios de año adelantó que participaría en la próxima temporada de "La Rosa de Guadalupe".

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo: los mejores looks de la conductora de Hoy en este 2021 | FOTOS

Galilea Montijo, ¿sí se va de Hoy? Presume nuevo proyecto en televisión: FOTOS

Andrea Legarreta se electrocuta EN VIVO tras intentar broma pesada a Galilea Montijo | VIDEO