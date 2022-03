'El Último Rey': ¿Quién es en realidad Dalia Muñoz, la periodista interpretada por Angélica Aragón?

“El último rey: El hijo del pueblo” continúa su transmisión pese al rechazo de la familia Fernández y ha despertado dudas por sus personajes, entre ellos destaca el de la periodista Dalia Muñoz que desde el primer capítulo advirtió con revelar los secretos más profundos del “Charro de Huentitán”.

Este personaje ha dado de qué hablar, en un principio porque significa el regreso de Angélica Aragón a la pantalla chica luego de 25 años; además, su actuación fue bien recibida por el público en comparación con la de otros actores como Pablo Montero o Emilio Osorio.

En medio de la polémica despertó rumores y algunos han señalado que podría tratarse de la periodista Mara Patricia Castañeda, pues es una persona cercana a la familia de “Don Chente” ya que estuvo casada con Vicente Fernández Jr. por ocho años antes de poner fin a su matrimonio en medio de controversia que apuntaba a una infidelidad.

Los fans del cantante han señalado que el productor Juan Osorio habría intentado hacer un homenaje a Mara Patricia Castañeda incorporando el personaje de la periodista por su cercanía con la familia Fernández. Aunque hasta el momento nadie ha mencionado al respecto, por lo que se mantiene en un rumor.

¿Quién es Dalia Muños en la serie?

La bioserie está basada en el libro de la escritora argentina Olga Wornat, quien también es narradora de la historia y éste ha sido el principal indicio de que en la ficción Dalia Muñoz la representa, aunque hasta el momento tampoco ha sido algo confirmado.

Durante el primer capítulo Gerardo Fernández amenazó a la periodista Dalia Muñoz, algo que ha sido tomado como una referencia ya que en una entrevista con Javier Poza la escritora revela que el hijo del cantante la amenazó enviándole “mensajes”.

Al respecto, Angélica Aragón no dudó en responder asegurando que el personaje no existe en realidad y no representa a nadie, detalló que fue creado para narrar la historia en la serie y que pudiera darle continuidad ante los saltos de tiempo.

