Vive Latino 2022: ÉSTOS son TODOS los artistas y bandas que harán firma de autógrafos en el festival

El pasado jueves 3 de marzo se revelaron los horarios para el próximo evento de música en la Ciudad de México; se trata del Vive Latino 2022, el cual ha sido de los más esperados por los fanáticos del rock, pop latino, y música urbana en nuestro país.

El Festival Vive Latino 2022 reveló el cartel completo de bandas y cantantes que se presentarán el 19 y 20 de marzo del 2022, en el Foro Sol, además de los horarios en los que se presentarán en los diversos escenarios, esto después de que no se celebrara este año a consecuencia de la pandemia por coronavirus y las restricciones sanitarias debida a la enfermedad gestada en Wuhan, China.

Fue a través de sus redes sociales que se revelaron a detalle los horarios en los que se presentarán artistas como Gepe, C. Tangana, Love of Lesbian, Julieta Venegas, Santa Fe Klan, Fernando Delgadillo, Moenia, entre otros, pues los usuarios en redes sociales estaban a la espera de esta información para poder organizar su itinerario y no perderse de sus artistas y bandas favoritas.

Vive Latino 2022

Bajo este panorama, este miércoles 16 de marzo a través de la aplicación del Vive Latino 2022, se reveló información acerca de ciertos artistas y bandas que estarán dando firmas de autógrafos durante dicho evento musical esperado por cientos de personas.

De acuerdo con la información presentada a través de la app del Vive Latino 2022, los artistas y bandas que estarán presentes son los siguientes:

El próximo sábado 19 de marzo estarán dando firmas de autógrafos Daniel Quién a las 15:00 horas, Vetusta Morla a las 15:40 horas, Camilo Séptimo a las 16:20 horas, Gepe a las 17:00, Batalla de Campeones a las 17:40 horas, Santa Fe Klan a las 18:20 horas, La Lupita a las 19:00-19:30 horas y Casa Comedy a las 19:40 horas.

Firmas de autógrafos del VL2022

Y para el caso del domingo 20 de marzo, estarán dando firmas de autógrafos integrantes de la Lucha AAA a las 15:00 horas, Technicolors Fabrics a las 15:40, Son Rompe Pera a las 16:20, Love of Lesbian a las 17:00 horas, Kevin Kaarl a las 17:40 horas, Trueno a las 18:20 horas, Fernando Delgadillo a las 19 horas y cerrando Aczino a las 19:40 horas.

FOTO: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

¿Quieres un autógrafo de Santa Fe Klan? Así lo puedes conseguir en el Vive Latino 2022

3 artistas que seguro NO conocías y que tienes que ver en el Vive Latino 2022