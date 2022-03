3 artistas que seguro NO conocías y que tienes que ver en el Vive Latino 2022

El pasado jueves 3 de marzo se revelaron los horarios para el próximo evento de música en la Ciudad de México; se trata del Vive Latino 2022, el cual ha sido de los más esperados por los fanáticos del rock, pop latino, y música urbana en nuestro país.

El Festival Vive Latino 2022 reveló el cartel completo de bandas y cantantes que se presentarán el 19 y 20 de marzo del 2022, en el Foro Sol, además de los horarios en los que se presentarán en los diversos escenarios, esto después de que no se celebrara este año a consecuencia de la pandemia por coronavirus y las restricciones sanitarias debida a la enfermedad gestada en Wuhan, China.

Fue a través de sus redes sociales que se revelaron a detalle los horarios en los que se presentarán artistas como Gepe, C. Tangana, Love of Lesbian, Julieta Venegas, Santa Fe Klan, Fernando Delgadillo, Moenia, entre otros, pues los usuarios en redes sociales estaban a la espera de esta información para poder organizar su itinerario y no perderse de sus artistas y bandas favoritas.

Vive Latino 2022

Bajo este panorama, muchos artistas se presentarán en los diversos escenarios que estarán en este Vive Latino 2022, tales como Escenario Indio, Escena Indio, Carpa Intolerante y el escenario de Claro Música.

Y aunque muchos de los artistas, bandas y agrupaciones ya son conocidas dentro del mundo de la música del género rock, alternativa, banda, pop, rock alternativo y rap, muchas otras han tenido poca difusión.

Por esta razón, hemos creado la selección de tres artistas que debes conocer y escuchar para esta próxima edición tan esperada del Vive Latino 2022; te decimos dónde estarán presentándose, y a qué hora.

FOTO: Vive Latino

Vanessa Zamora

Se trata de la cantante, compositora y productora originaria de Tijuana, Vanessa Zamora, quien desde temprana edad se involucró en temas de la música, pues desde los 8 años de edad, acudió a la Academia de Música de México en donde recibió lecciones de piano; entre sus éxitos más conocidos están “Hbls mucho”, “Correr”, “Solegrande” y “Malas Amistades”.

Ramona

Otra de las bandas que no debes perderte en esta edición es a Ramona, la cual es originaria de Tijuana, y que se ha logrado consolidar como una de las nuevas bandas del género pop rock alternativo; dentro de sus mayores éxitos musicales se encuentran “Ojitos Soñados”, “Vete con él” y “Tristes ojos”.

Okills

Esta banda originaria de Venezuela ha logrado destacar en México, y consolidarse como un proyecto musical innovador con toques de rock, pop y alternativo, en donde han logrado destacar canciones como “Después”, “Lo mejor, lo peor”, y “Amigos”.

