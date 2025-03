Christian Nodal confiesa el talento oculto de Ángela Aguilar además de su hermosa voz

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar va viento en popa. Desde que se casaron han tenido que enfrentarse a diferentes polémicas, pero nada de eso ha podido romper su matrimonio, mismo que cada vez está mucho más fuerte en palabras del propio cantante.

Nodal aseguró que actualmente viven en los Estados Unidos y que tienen una vida muy tranquila. Durante uno de sus más recientes enfrentamientos con los medios de comunicación, dijo que incluso han encontrado nuevas formas de comunicarse y de demostrarse su amor.

Pero el cantante de bandas, norteñas y rancheras dio a conocer que Ángela Aguilar tiene un talento oculto que muy pocas personas van a conocer en la vida, ya que se trata algo mucho más privado que se puede exponer tanto en familia como en pareja e incluso con amigos.

De acuerdo con el propio Christian, Ángela tiene un gran sazón, es decir, la comida le queda increíble. Por esta razón es que no todos llegarán a conocer esta parte de la menor de la dinastía Aguilar. Además, aseguró que se trata de una nueva manera de demostrarle su amor.

“Vivimos en Estados Unidos. Ella tiene una gran cultura para la comida. Es de Zacatecas. No sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina y esa es su manera, también, de consentirme”

Pero Ángela no es la única persona que ha encontrado fuera de la música alguna actividad que la complemente en el día a día. El propio Nodal ahora tiene más pasatiempos cuando no está escribiendo, componiendo, dando entrevistas o en plena gira por todo el mundo. Lo más curioso es que le gusta pintar, algo que pocos imaginaríamos.

“Yo le hago cuadros. Le pinto cuadros, no sabía que tenía esa cualidad, lo descubrí hace poquito. Teníamos días de descanso y en el tiempo libre a mí me gusta leer, preparar carne asada, entonces, quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar”