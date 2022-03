Vive Latino 2022: Todos los horarios del festival ¿se empalman tus favoritos?

Este jueves 3 de marzo se revelaron los horarios para el próximo evento de música en la Ciudad de México; se trata del Vive Latino 2022, el cual ha sido de los más esperados por los fanáticos del rock, pop latino, y música urbana en nuestro país.

El Festival Vive Latino 2022 reveló el cartel completo de bandas y cantantes que se presentarán el 19 y 20 de marzo del 2022, en el Foro Sol, además de los horarios en los que se presentarán en los diversos escenarios, esto después de que no se celebrara este año a consecuencia de la pandemia por coronavirus y las restricciones sanitarias debida a la enfermedad gestada en Wuhan, China.

Fue a través de sus redes sociales que se revelaron a detalle los horarios en los que se presentarán artistas como Gepe, C. Tangana, Love of Lesbian, Julieta Venegas, Santa Fe Klan, Fernando Delgadillo, Moenia, entre otros, pues lo usuarios en redes sociales estaban a la espera de esta información para poder organizar su itinerario y no perderse de sus artistas y bandas favoritas.

A continuación te los mostramos:

Sábado 19

Domingo 20

Las medidas sanitarias del evento

Por otro lado, es importante recordar que los asistentes de este evento, deberán presentar además de su boleto, su identificación y constancia de vacunación con esquema completo, documento emitido por autoridades mexicanas o extranjeras.

En caso que no se cuente con el certificado de vacunación, se debe presentar los resultado de una prueba negativa por COVID-19 de un laboratorio privado autorizado, la cual debe ser de antígeno o PCR y deberá aplicarse en un máximo de 72 horas antes del evento.

