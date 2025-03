Kim Soo Hyun enfrentaría una batalla legal contra Disney Plus por incumplimiento de contrato

Los problemas no terminan para el actor Kim Soo Hyun, pues luego de que se atrasó el estrenó de su nuevo K-Drama "Knock Off", medios de comunicación coreanos afirman que la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming Disney Plus estaría buscando una batalla legal por incumplimiento de contrato.

Luego de que la productora decidió retrasar el lanzamiento de "Knock Off", se rumora que el drama coreano podría ser cancelado en su totalidad, ya que no desean afectar la imagen de otras producciones coreanas que tienen planeadas por estrenar proximamente.

Además, se dice que Disney Plus no se quedará con los brazos cruzados, ya que buscarán que el actor pague las perdidas monetarias que han tenido los retrasos y la posible cancelación de "Knock Off", la cual costó aproximadamente 60 mil millones de wones.

Kim Soo Hyun enfrenta acusaciones por salir con una actriz cuando tenía 15 años. (Créditos: Disney Plus)

¿Disney Plus busca demandar a Kim Soo Hyun?

Según Allkpop, Disney Plus y Kim Soo Hyun se enfrentarían en una batalla legal luego de que el actor ha sido acusado de mantener una relación con Kim Sae Ron cuando era menor de edad, pues habría violado la "cláusula de moralidad" de su contrato con la empresa.

De acuerdo con un experto de la industria coreana, los contratos de empresas como Netflix o Disney Plus obligan a los actores a mantener una imagen positiva durante la grabación, el lanzamiento y la emisión de los K-Dramas, algo que sin duda Kim Soo Hyun no logró hacer debido a las múltiples acusaciones que ha tenido desde la muerte de Kim Sae Ron.

En ese sentido, es probable que el actor de 37 años, que ha trabajado en exitosas producciones como "Queen of Tears" o "It's Okay to Not Be Okay", tendría que pagar entre el 20 o el 30% del presupuesto que gastó Disney Plus para la creación de "Knock Off".

El actor de 37 años podría pagar una multa millonaria. (Crédito: Instagram / @soohyun_k216)

¿Qué pasará con "Knock Off", el último K-Drama de Kim Soo Hyun?

De acuerdo con diversos medios coreanos, es probable que el drama coreano "Knock Off" quede totalmente cancelado, pues cada vez son más los señalamientos contra el actor Kim Soo Hyun. Además, su imagen ha quedado manchada y muchos internautas coreanos no lo desean ver en producciones futuras.

Por su parte, la agencia del actor, GOLD MEDALIST, se encuentra buscando recuperar la reputación de Kim Soo Hyun, pues aseguran que demandaran a quienes han difundido supuesta información falsa del actor, sobre todo la que está relacionada por Kim Sae Ron.