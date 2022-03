¿Quieres un autógrafo de Santa Fe Klan? Así lo puedes conseguir en el Vive Latino 2022

El pasado jueves 3 de marzo se revelaron los horarios para el próximo evento de música en la Ciudad de México; se trata del Vive Latino 2022, el cual ha sido de los más esperados por los fanáticos del rock, pop latino, y música urbana en nuestro país.

El Festival Vive Latino 2022 reveló el cartel completo de bandas y cantantes que se presentarán el 19 y 20 de marzo del 2022, en el Foro Sol, además de los horarios en los que se presentarán en los diversos escenarios, esto después de que no se celebrara este año a consecuencia de la pandemia por coronavirus y las restricciones sanitarias debida a la enfermedad gestada en Wuhan, China.

Fue a través de sus redes sociales que se revelaron a detalle los horarios en los que se presentarán artistas como Gepe, C. Tangana, Love of Lesbian, Julieta Venegas, Santa Fe Klan, Fernando Delgadillo, Moenia, entre otros, pues los usuarios en redes sociales estaban a la espera de esta información para poder organizar su itinerario y no perderse de sus artistas y bandas favoritas.

Santa Fe Klan en el VL 2022

Bajo este panorama, este miércoles 16 de marzo a través de la aplicación del Vive Latino 2022, se reveló información acerca de ciertos artistas y bandas que estarán dando firmas de autógrafos durante dicho evento musical esperado por cientos de personas; Santa Fe Klan estará presente regalando firmas a sus fans el próximo sábado 19 de marzo a las 6:20 pm y hasta las 6:50 pm.

Uno de los artistas que dará firmas de autógrafos en el Vive Latino 2022 es Santa Fe Klan, quien ha logrado posicionarse como uno de los artistas favoritos del momento de miles de personas alrededor de nuestro país, así como diversas partes de Estados Unidos.

El interés de Ángel Quezada Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, por la música surgió desde que era pequeño, esto luego de que sus padres le compraran instrumentos musicales, por lo que a muy temprana edad aprendió a grabar sus propias canciones y a los 14 años ya tenía un estudio propio en donde comenzó a experimentar y a crear música.

FOTO: Captura de pantalla

Sobre sus inicios

El rapero, cantante y compositor mexicano nació el 29 de noviembre de 1999 y durante los últimos años, su popularidad ha ido creciendo e intensificándose con el paso del tiempo, por lo que en la actualidad es considerado uno de los artistas del momento.

El rapero mexicano ha generado miles de reacciones en redes sociales, esto luego de que anunció que destinaría parte de su fortuna para crear oportunidades de trabajo a los ciudadanos de su colonia Santa Fe en la ciudad de Guanajuato.

FOTO: Archivo/Especial

SIGUE LEYENDO:

Santa Fe Klan es el ídolo del momento, pero no deja de recibir la bendición de su madre antes de cantar | VIDEO

3 artistas que seguro NO conocías y que tienes que ver en el Vive Latino 2022