Lupillo Rivera rechazó haber cantado para un integrante del crimen organizado

El cantante y compositor estadounidense de origen mexicano, Lupillo Rivera, mostró su indignación por ser relacionado con Christian Nodal y Belinda.

En un encuentro con medios manifestó su descontento al escuchar que cuando se googlea su nombre, los resultados que aparecen siempre están relacionados con dichos artistas y lanzó un comentario que en redes sociales que ha sido señalado como machista.

En otros temas, el intérprete puso fin a los rumores que aseguran fue contratado para cantarle a un integrante del crimen organizado.

“¿Tienen la nota ustedes?, no, no, no, ya ves que el periodista siempre cambia la nota… el periodismo siempre echa mentiras, siempre voltean las cosas y no dicen las cosas como realmente deben de ser”, dijo en primera instancia.