Manelyk González seduce en redes posando con bolsa de más de 40 mil pesos: FOTO

Hace apenas unas semanas, Manelyk González reveló que ganaba “migajas” en Acapulco Shore, incluso, señaló que en algún momento del famoso reality se sintió explotada, pero en su más reciente publicación demostró que su situación económica ha cambiado radicalmente pues sorprendió al posar con un lujoso bolso que rebasa los 40 mil pesos.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde Manelyk González confesó que en sus primeras temporadas en Acapulco Shore ganaba la modesta cantidad de 200 mil pesos por temporada y refirió que con ese dinero sentía que ya era millonaria pues en sus trabajos antes de ser famosa no ganaba ni la décima parte de dicha cifra.

"En realidad nos pagaban una mie*da para ser el programa número uno y el más visto, nos pagaban 200 mil pesos por temporada y yo con eso dije 'soy estúpidamente millonaria', cosa que después dije dios mío me están explotando", señaló en aquel entonces la influencer y ex pareja de Jawy, no obstante, la suerte le ha cambiado por completo y ahora puede darse el lujo de comprar bolsos de lujo.

Manelyk posa con exclusivo bolso

Tras su paso por Acapulco Shore, Manelyk González se convirtió en todo un fenómeno en redes sociales y hace apenas unos días la influencer llegó a 14 millones de seguidores en Instagram por lo que no dejó pasar desapercibido este acontecimiento y para celebrarlo público una sesión de fotos con las que demostró que además de ser una mujer sumamente hermosa, también tiene un desarrollado sentido de la moda, aunque para ello, tenga que gastar miles de pesos.

“Pink, llevamos unos min siendo 14 millones” escribió la joven influencer en la publicación donde compartió una serie de fotos en las que aparece portando un coqueto conjunto cuadriculado en tonos rosa que estaba compuesto por un saco y un minishort, además, para contrastar su imagen utilizó un par de botas negras que le dieron un toque de rudeza a su imagen.

Pese a lo radiante que lucía Manelyk con su elegante outfit, en esta ocasión la influencer trató de darle protagonismo al bolso que portaba, el cual era una creación de la famosa y exclusiva firma de moda italiana, Prada, el cual, tiene un valor superior a los 40 mil pesos, por lo que dejó en evidencia que ahora sus ingresos han mejorado de forma considerable.

Manelyk desembolsó una buena cantidad por su lujoso accesorio. Foto: Especial

Tras la publicación de Manelyk González se originaron todo tipo de comentarios pues, aunque la mayoría fueron felicitaciones y halagos por lo bella que lucía, también hubo algunos internautas que criticaron su supuesta superficialidad y la acusaron de “haber perdido el piso” pues consideran que no debió gastar tanto en un bolso solamente por demostrar su estatus económico, sin embargo, la influencer hizo lo de siempre e ignoró todos los malos comentarios.

