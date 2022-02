Manelyk tiene radical cambio de look y sus fans están con la boca abierta

La guapa y polémica Manelyk González, quien estuvo en "Acapulco Shore", volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que en redes sociales publicó una serie de fotos y videos en los que documentó su radical cambio de look, el cual, en opinión de sus fans, quedó espectacular.

En semanas anteriores se volvió muy viral luego de hacer ciertas revelaciones en “De primera mano” , con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien le contó que desde su reciente separación de su ex prometido Jawy Méndez, su relación con “El Pistache” uno de los líderes de la Unión Tepito, su paso por Acapulco Shore, La casa de los Famosos, sus relaciones con los "sugar daddy" y sus cirugías.

Entre lo que más causó revuelo fue que reveló que se ha practicado varias liposucciones, y también el tamaño de sus glúteos son resultado de la aplicación de polímeros que se hizo hace algunos años; esta última es muy peligrosa, es la misma que se aplicó Alejandra Guzman y puso en peligro su salud.

Foto: Especial.

¿Cómo quedó Manelyk?

La guapa influencer quedó con un tono rubio con raíces más oscuras que le quedó espectacular; si bien es cierto que anteriormente traía unas mechas similares, ahora dio un paso más.

“Primera etapa. Cada que hago cambio de look lo hago en dos o tres etapas para cuidar mi pelo @aleamayamakeup como ven la primera etapa???? Que creen que haré en la segunda para terminar @studiovictorguadarrama” escribió en la descripción de su publicación.

Foto: Especial.

Manelyk González saltó a la fama gracias al reality show “Acapulco Shore", del cual, ha dicho, aprendió a ser más responsable, ya que aquí no podía faltar a los llamados, "la primera temporada yo decía dios mío me destruí la carrera, me destruí la vida, nadie me va a tomar en serio, nadie me va a bajar de p#$a, borracha y loca", mencionó, pero el tiempo le demostró que estaba equivocada.

