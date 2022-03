"¡Me fascina!": Manelyk González declara su amor a Christian Nodal tras truene con Belinda

La ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk González, vuelve causar polémica con sus declaraciones, y es que esta vez, la guapa influencer que se destaca por su curvilínea figura, declaró que Christian Nodal le "fascina", intérprete que tras el truene con la cantante Belinda se encuentra soltero.

Una de las parejas que más dio de que hablar en las últimas semanas fue la que formaron por más de 2 años los artistas Belinda y Nodal, quienes se habían comprometido en mayo de 2021, sin embargo, la relación no prosperó y terminaron en medio de una gran cantidad de especulaciones con respecto a los motivos.

Siendo uno de los temas más populares del momento, en una de sus más recientes entrevistas, Mane, como la llaman cariñosamente sus fans y amigos, habló acerca del sonorense, de 23 años, y también comparó la situación del anillo de compromiso que el intérprete de "Botella tras Botellas" le entregó a la ojiverde, con el que su ex pareja, Jawy Méndez le dio a ella.

Mane aseguró que Nodal es un papasote. Foto: Especial

Manelyk González declara su amor a Christian Nodal

En una reciente entrevista para Mezcalent, la influencer de 33 años, afirmó que Christian es su tipo de hombre, y lo calificó como un papasote, además de enumerar las cosas por las que le encanta una persona como el joven artista que en estos momentos está teniendo tanto éxito en la música regional.

"No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!", comentó Manelyk, fiel a su estilo y forma de ser.

Además, la guapa cantante que presentó oficialmente su nuevo tema "Deposítame" a dueto con Trixy Star, habló con respecto al anillo de compromiso Jawy le dio, y lo comparó con el que Nodal le entregó a Belinda, pieza que ha sido motivo de conversación por su alto costo.

"Ridículamente, me regresaron un colchón. Se me hace de lo más estúpido, y yo regresé un anillo porque la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar (...) Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces; claramente, si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende… lo regreso, ¿verdad?", aseguró.

