Acapulco Shore: Ex integrante del reality es sobrino de Consuelo Duval y pocos lo saben

Consuelo Duval es una de las actrices más famosas de nuestro país, y aunque en los últimos meses sus hijos Paly y Michel han tomado relevancia, su parentesco con otro artista de nuevo vuelve a ser noticia, pues resulta que la comediante tiene un sobrino entre los ex integrantes del popular reality "Acapulco Shore".

La actriz que dio vida a Federica Dávalos de P. Luche en la serie de Eugenio Derbez, "Familia P. Luche", es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal, pero tomó su nombre artístico de María Duval (María Dussauge Ortiz), actriz y cantante del Cine de Oro que era su tía.

Las primeras temporadas de Acapulco Shore

"Acapulco Shore" es un programa de MTV Latinoamérica, el cual destacó en la televisión nacional desde sus primeros capítulos, al mostrar a un grupo de personas que pasaron el verano viviendo juntos en el puerto de Acapulco, Guerrero. La primera temporada se estrenó el 27 de septiembre de 2014, con un total de 12 episodios.

Los primeros integrantes del show fueron: Fernando Lozada, Joyce Islas, Luis "Potro" Caballero, Luis Méndez, Manelyk González, Manuel Tadeo Fernández, Talía Loaiza, y Karime Pindter, la única de la temporada 1 que continúa en el show que estrenó la última temporada en enero de este año.

La primera temporada se estrenó el 27 de septiembre de 2014. Foto: MTV

Consuelo Duval es tía de un exintegrante de Acapulco Shore

Fue la propia Consuelo Duval quien en el año 2018 confirmó su parentesco con uno de los integrantes del popular reality de MTV, esto luego de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece con su hija Paly y Luis Caballero, conocido como "Potro".

"La tí­a Yuyis @luludussaugecon @luis_acashore y @palyoficial si “el potrillo” de Acashore es mi sobrino y estoy Muy orgullosa de él", escribió la también ex conductora de "Netas Dividas", y quien actualmente reside en Argentina por un proyecto de trabajo del que poco ha hablado.

Unos meses después, en febrero de 2019, Luis tuvo como invitada a su tía Consuelo durante una emisión de "Tinderella", un programa de televisión para encontrar el amor, episodio en el que platicaron de diversas cuestiones y debatieron sobre temas enfocados a la seducción.

Mientras que en abril de 2018, el ahora ex integrante de "Acapulco Shore", que abandonó el reality en la temporada 7, compartió con su prima Paly Duval, hija de Consuelo el estrenó de su canción "Over You", en la que contó con su colaboración.

Para dejar ver su buena relación, en enero de 2021, Luis Caballero compartió una publicación en su cuenta de Instagram dedicada a Duval en la que escribió: "Feliz cumpleaños tía @consueloduval !!! Te deseo un día lleno de amor y cariño !!! Mis mejores deseos ahora y siempre!!! Que la sigas pasando increíble rodeada de tus seres amados y sea el inicio de grandes bendiciones!!!".

Los artistas han demostrado tener una excelente relación. Foto: Captura de pantalla

