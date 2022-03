Hijo de Consuelo Duval se convierte en héroe; Michel rescató a niños durante un accidente: FOTOS

Michel, hijo de la famosa actriz y conductora Consuelo Duval, se convirtió en noticia por su noble acción. La presentadora compartió en su cuenta de Instagram las imágenes en las que se puede ver al actor como un héroe, pues rescató a dos niños durante un accidente automovilístico, lo que ha generado cientos de reacciones.

Michel Dussauge, nombre real del actor, nació el 10 de febrero de 1994, joven heredero de un gran talento familiar, pues recordemos que María del Consuelo Dussauge Calzada, nombre real de la conductora de "Netas Divinas", es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal.

El hijo de la actriz, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, y también en la American Academy of Dramatic Arts, en la ciudad de Nueva York. Hizo su debut en la telenovela "Atrévete a Soñar", donde compartió créditos con Danna Paola, Vanessa Guzmán y René Strickler; además ha hecho una carrera como cantante.

Consuelo Duval se muestra como orgullosa madre

Fue la noche de este lunes cuando Consuelo compartió en su cuenta de Instagram dos videos en los que compartió la imágenes del accidente, mismas que recibió sin saber que el joven que se veía en el clip era su hijo, quien se unió a un grupo de personas para sacar a unos niños de un auto volcado.

"No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos debo confesar que se me hundió la panza… Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente… Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso)", escribió la presentadora.

"Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños", fueron las palabras que la actriz recibió con las imágenes, por lo que comentó: "Y si, ES MI HIJO. No me sorprende papalito @mich_duval desde que naciste has sido un HÉROE!!", agregó Consuelo, de 53 años, quien no pudo evitar mostrar su felicidad y orgullo al ver la acción de Michel.

Consuelo actualmente se encuentra viviendo en Argentina por motivos laborales, y aprovechó las imágenes para mandar un mensaje: "Las amo, respeto, admiro y bendigo CLARO QUE SE PUEDE, yo crie solita a este héroe por que tengo un superpoder #SoyMujer", haciendo referencia a las acciones de Michel.

Michel Duval rescató a dos niños

En las imágenes que fueron compartidas por la actriz y conductora, se observa a Michel Duval vistiendo una playera sin mangas de tono claro, con pantalones deportivos negros, tenis y gorro. El joven se metió por una de las puertas del auto volcado, la cual era detenida por otra persona, y así juntos pudieron rescatar a los ocupantes del vehículo, dos de estos unos niños, que según dijo la actriz resultaron ilesos, al igual que los otros involucrados en el accidente.

"Wow!! Bravo a Mich y a ti por la educación que le diste!", le comentó el cantante Carlos Rivera a Consuelo Duval, mientras que Cecilia Galliano escribió: "Guauuuu que orgullo bravoooooo por mas hijos así… educados por mamás chin...". La publicación logró recibir, hasta el momento, más de mil 800 comentarios y 156 mil "me gusta".

Así rescató Michel a los ocupantes del auto. Foto: IG @consueloduval

