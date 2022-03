Fiscalía de la CDMX asegura que Sasha Sokol no ha emitido declaración contra Luis de Llano

Recientemente Sasha Sokol dio de que hablar después de que realizara una denuncia pública por medio de sus redes sociales contra el productor Luis de Llano,por lo que aseguró que el acusado mantuvo una relación sentimental con ella cuando era menor de edad.

Gracias a los rumores en torno a que la intérprete se había presentado en una de las oficinas de la Fiscalía para dar su declaración, las autoridades emitieron un mensaje para aclarar la situación.

La Fiscalía de la CDMX optó por explicar por medio de su cuenta de Twitter la actualidad de los hechos, y de este modo acabar con las especulaciones que han circulado recientemente.

“Con relación a versiones periodísticas que refieren la asistencia de la ciudadana Sasha Sokol a instalaciones de esta institución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que hasta el momento no se tiene registro de su presencia”, se lee en el tuit publicado el viernes 11 de marzo.

La cantante de Timbiriche sostiene que Luis de Llano ha procurado manipularla no solo en el pasado sino hoy en día; "Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Pese a que la relación entre Sasha y Luis ya era medianamente conocida por el público, fue en 2022 cuando se detonó la polémica gracias a que el productor confirmara los hechos en una entrevista durante el programa de Yordi Rosado.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, confesó.