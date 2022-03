¿Quién es y a qué se dedica la esposa de Luis de Llano? Esta es la diferencia de edad en la pareja

El nombre de Luis de Llano iba a pasar como uno de los más importantes en la historia de la música en México, pues fue uno de los organizadores del festival de rock más polémico en nuestro país: Avándaro. Asimismo, también es el responsable de darle vida a bandas como Timbiriche, Kabah y Garibaldi, así como producciones de televisión como ¡Cachún Cahún Ra-Ra!

Sin embargo, el pasado 8 de marzo quedará marcado como un día negro en su carrera y persona, pues Sasha Sokol se armó de valor y comenzó a lanzar una serie de tuits donde reveló la relación que sostuvo con el productor cuando ella tenía sólo 14 años de edad mientras que él se la triplicaba.

Desde entonces no se ha parado de hablar del tema, pues es delicado y se trata de un delito a todas luces que en su momento no se le dio éste trato; no obstante, la intención de la exTimbiriche fue evitar que otras mujeres guarden silencio y se consuman solas, por suerte, las autoridades dijeron estar atentas en caso de que quiera proceder por la vía legal.

¿Quién es la esposa de Luis de Llano?

La polémica se desató a raíz de la entrevista que Luis de Llano le concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube. Ahí habló de varias experiencias profesionales y sí, también confeso su relación con la cantante, pero hizo varias omisiones. Esto fue suficiente para que la cantante rompiera el silencio.

Uno de los temas que tocó el hijo del reconocido productor Luis de Llano Palmer fue la relación sentimental con su esposa Fabiola Lozano su cuarta pareja y a quien le lleva 19 años. Han estado juntos por 20 años y tienen dos hijas: Roberta y Aitana. Sin embargo, no son de ellos sino adoptadas debido a que él quedó estéril tras haber sufrido cáncer de próstata.

En una entrevista para TvNotas hecha en el 2018 comentó que Fabiola, quien es toda una socialité, le advirtió que se casaría con él, pero que no tenía en mente divorciarse, pues es "una chica tradicional de Monterrey". Desde entonces siempre lo acompaña a eventos especiales y hace apariciones en sus redes sociales.

