Bangtan: Jimin enamora al ARMY de BTS en 'PTD On Stage Seúl' con significativo tatuaje

El ARMY mexicano y de alrededor del mundo no ha superado lo que vivieron en el primer día del concierto 'Permission To Dance On Stage Seúl', pues los miembros de BTS dieron varias sorpresas, pero quien se llevó la atención fue Jimin, al enamorar a sus fans con un tatuaje muy significativo.

Los integrantes de la exitosa banda de k-pop nominada a los premios Grammy volvieron a los escenarios este 2022 con su gira 'PTD On Stage Seúl', con la que también regresaron a dar show con público a su país natal, pues a causa de la pandemia no habían podido ver a sus connacionales.

En el primer día de la serie de conciertos, que también tendrá transmisión en línea y en cines, los artistas surcoreanos cantaron la mayoría de sus éxitos como 'FIRE', 'Dope', 'Fake Love', 'Dynamite', 'I Need U', 'Save Me', entre muchos otros, durante alrededor de tres horas. Además, sorprendieron con cada uno de sus vestuarios, pues dejaron ver que durante el tiempo que estuvieron fuera de los escenarios aprovecharon para aumentar su masa muscular.

¿Cuál es el significado del nuevo tatuaje de Jimin?

Entre los cambios físicos que el ARMY notó estuvo el de Jimin, que se hizo un nuevo tatuaje en la zona del cuello. De acuerdo a varias cuentas dedicadas a Bangtan, el cantante de 26 años dibujó en su piel una luna, sin embargo, está en fase creciente, lo cual representa algo muy importante para él y la banda.

Según las cuentas hechas por fans, Park Jimin se tatuó la luna creciente del 13 de junio, fecha que representa el debut de Bangtan Sonyeondan, pues hay que recordar que los artistas hicieron su primera aparición en 2013. Los seguidores de BTS quedaron cautivados y por medio de redes sociales como Twitter lo colocaron en las principales tendencias.

Debido a esto y a muchas cosas que pasaron durante el concierto, el hashtag #PTD_ON_STAGE_SEOUL se ubica en los principales puestos de popularidad en Twitter, pues el ARMY no ha superado esta primera presentación y está muy emocionado por lo que podrá pasar en los próximos shows.

