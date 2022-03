BTS: Jimin presentó por primera vez a su "novia" y es muy guapa, ¿quién es?

Jimin de BTS decidió presentar a su novia por primera vez, una chica que es muy especial para él. El idol surcoreano no solo reveló su nombre, también se la presentó a V al ser su amigo más cercano dentro del grupo y todo quedó grabado en un video que seguramente no has visto.

¿Te imaginas a los famosos cantantes teniendo pareja? Antes de debutar y ser famosos, Jimin y otros de sus compañeros tuvieron ex novias durante su época escolar. El bailarín fue fotografiado con una chica desconocida que causó la envidia del ARMY, pues las fans la consideran muy afortunada.

Jimin también ha sido blanco de rumores amorosos, una vez lo captaron en video con una chica del staff de BTS. Aparentemente solo estaban jugando, pero se mostraban muy cercanos, lo que dio pie a las especulaciones de una posible relación.

Jimin de BTS presenta a su novia en un video

Aunque se desconoce su estado sentimental actual, Jimin de BTS decidió presentar a su "novia" en un video y la describió como una chica bastante guapa, incluso reveló su identidad y V fue el primero en conocerla. ¿De quién se trata? La afortunada es nada más y nada menos que ARMY.

Jimin considera a sus fans como la chica más especial de su carrera y de su vida, pues son quienes lo han apoyado a lo largo de estos años. En el video, el idol bromea como si estuviera en una llamada de teléfono con su novia y le asegura que quiere verla.

También mostró su lado más celoso, pues V decidió hablar con "ARMY" y le pidió que fuera su novia. Jimin un poco "molesto" le dice en broma que por favor solo se fije en él.

