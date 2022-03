BTS: ¿Cuánto cobra la banda coreana por un concierto privado?

Para nadie hay duda que en el mundo del K-Pop hay una banda que se ha encargado de conquistar en un corto tiempo el corazón de millones de fanáticos; se trata evidentemente de la boy band sucoreana BTS, quienes con su estilo, sus movimientos y su performance han dejado cautivos a sus fans, quienes ya no se pueden resistir a su música.

Los idols de BTS trascendieron los conceptos hasta ahora conocidos en la industria musical y la han transformado, al tiempo que han impregnado de su estilo a toda una generación de seguidores, y no es para menos cuando esta agrupación ha logrado posicionar sus canciones en el top de las listas más importantes de la industria musical.

Cabe destacar que detrás de BTS existe literalmente un ejército de impulsores que se han encargado de llevar a sus idols a la cima, se trata del fandom ARMY. Un fandom es un submundo que engloba a los fanáticos de un producto cultural en concreto, el cual puede ser desde como una serie, un anime, una película o saga, un artista o una banda. En este caso BTS cuenta con uno de los fandoms más poderosos del mundo entero.

El momento en que BTS conquistó al mundo

Además de este gran impulso, BTS ha alcanzado llegar hasta el punto en el que se encuentra debido al concepto que han creado de sí mismos; conquistando con su talento, carisma, cultura, melodías, la estética de sus integrantes y por supuesto sus impresionantes movimientos de baile, con los que enamoran a sus fans.

BTS comenzó a levantar vuelo de manera internacional a partir del año 2016 cuando su popularidad se vio incrementada gracias a diversos lanzamientos musicales. Fue la etapa en la que presentaron los álbumes: "Wings" y "You Never Walk Alone", mismos que los catapultaron a la cima y conquistaron la fama a nivel mundial.

¿Cuánto cobra BTS por un concierto privado?

Por ello ahora pueden presumir de ser poseedores de un éxito que pocas bandas podrían presumir en estos momentos. Es por ello que muchos se preguntan cuánto cobraría la banda por un concierto privado. Cabe aquí destacar que allá por el año 2017, justo cuando comenzaron a consolidarse, BTS cobraba alrededor de 800 mil dólares (900 millones de wones) por cada concierto privado.

Como es de suponerse, cinco años después esta cifra se ha ido por los aires debido a lo cotizada que se ha vuelto la banda de K-Pop. Si se trata de un show, privado o público, no hay que olvidar que esto implica desde Sonido, luces, maquillistas, estilistas, vuelos, vestuario, etc. Es por ello que actualmente estaría costando entre 1 millón y medio y 5 millones de dólares.

También BTS puede presentarse en eventos más privados, los cuales no incluyen todas las canciones ni garantizan un show, en el cual podrías llegar a tomarte una selfie o escuchar tu canción favorita a un precio de 700 mil dólares.

