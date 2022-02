Lucero, de LUTO por la muerte Rubén Fuentes: "Buen viaje, maestro"

Rubén Fuentes, creador del icónico tema "La Bikina" y "Sabes una cosa" falleció este 5 de febrero a los 95 años, fue la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) la encargada de dar a conocer la triste noticia.

El presidente del Consejo Directivo, Martín Urieta externó su sentir a través de un comunicado difundido vía Twitter: "Lo vamos a extrañar como a uno de los compositores que nacieron para crear belleza y luz. Mi abrazo fraterno para todos sus seres queridos."

En este contexto, Lucero dedicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el cual destacó que compartió inolvidables momentos a su lado, ya que le produjo cinco álbumes de música ranchera y recordó su sentido del humor, su cariño y consejos.

"Compartimos básicamente en los estudios de grabación, mientras dirigía mi voz, escuchando canciones que escribió especialmente para que yo las cantara como “Cariño De Mis Cariños” que es de las más lindas que he grabado."

Asimismo, la cantante habló de los temas "¡Antojo!" y "Corazón Lastimado" los cuales escribió Fuentes en coautoría de su esposa Isabel. Para Lucero, Fuente fue un maestro, mentor y guía musical en las canciones referentes a México.

Acompañó el texto de fotos del compositor con ella, así como las palabras que le dedicó en uno de los discos que grabaron en conjunto.

"He trabajado como productor, arreglista o compositor, prácticamente con todos los cantantes más grandes y famosos de México y algunos del extranjero; sin embargo, dos de ellos han logrado que el trabajo deje de serlo para convertirse en diversión… satisfacción… gusto y ganas de que no terminara nunca.

Pedro Infante y tú ¡Lucero!, me han regalado ese orgullo"