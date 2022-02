¿Se opone? Geraldine Bazán responde a los planes de boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva

En un evento en el que la guapísima Geraldine Bazán anunció que aparecería en la portada de una revista, la prensa de espectáculos aprovechó para cuestionarla de su vida personal, sin embargo, la actriz que recientemente confirmó su participación en Corona de Lágrimas 2, prefirió no dar muchos detalles sobre su actual relación.

Esto porque aseguró que "cuando abres la puerta es bien difícil cerrar la ventana", en referencia a que cuando los famosos comienzan a hablar de algo, dan pauta a que se les siga preguntando sobre el mismo tema.

Sin embargo, aseguró estar muy feliz con el empresario Luis Murillo, quien le dado muchos detalles y con el cual, las cosas "han fluido increíblemente bien".

Al ser cuestionada ante las cámaras de Ventaneando sobre si le incomodaba que el padre de sus hijas, Gabriel Soto, anunciara su intención de casarse con su nueva pareja, Irina Baeva, Geraldine Bazán fue tajante en su respuesta.

"No es un tema que me incumba la verdad; ¿alguna otra pregunta?", cuestionó la ex de Gabriel Soto.