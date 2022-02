James Rodríguez rompe le silencio y aclara si está saliendo con Karol G, fans quedan sorprendidos

James Rodríguez tuvo que salir al paso de los persistentes rumores de sus fans que lo implican en un supuesto romance con la reguetonera Karol G; desde hace semanas sus redes sociales no han dejado de permanecer activas debido a los constantes cuestionamientos sobre este tema, por lo que el futbolista al fin decidió salir al paso de los rumores.

La teoría respecto a una supuesta relación entre la cantante colombiana Karol G y el exjugador del Real Madrid, James Rodríguez, inició hace algunas semanas una vez que el colombiano publicara una fotografía en donde aparecía junto a la intérprete de "La Tusa".

Esto aparentemente no despertaría sospecha alguna para los fans de ambos famosos, sin embargo lo que desató la polémica fue lo que vino después, ya que Rodríguez, de 30 años, decidió pintarse el cabello de un tono azul brillante, el mismo color que lo tiene Karol G. Este factor vino a subir el tono de la conversación.

"Estoy soltero ahora, muchachos": James Rodríguez

Poco después vinieron consigo numerosas interacciones en redes sociales entre los colombianos, lo que parecería evidenciar algo que era evidente, al menos según las teorías que comenzaron a surgir. Y como cereza de pastel, se dio a conocer un supuesto chat de un integrante del cuerpo técnico de la selección de futbol de Colombia, en donde presuntamente se confirmaba la relación.

Ante las numerosas especulaciones y rumores tal parece que James se decidió finalmente a hablar sobre el tema y rompió el silencio que había prevalecido en torno a esta situación que al parecer ya lo rebasó. Fue durante una transmisión en Twitch que el futbolista charló con sus seguidores y respondió a aquellas dudas que le plantearon.

Como era de esperarse, el tema en torno a la colombiana salió en la charla y James se adelantó a aclarar: "Estoy soltero ahora, muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que dicen. Estoy soltero, no estoy saliendo con nadie. Estoy solito”, aseguró. "Estoy recibiendo hojas de vida (risas). Hojas de vida al Twitter, Instagram, Facebook. Que quede claro que estoy soltero. Que estoy con alguien, así no es”, declaró entre risas James Rodríguez.

Ante la incredulidad de sus fans, James defendió divertido su postura, no obstante, los incrédulos piensan que esto únicamente se trata de una táctica para saldar el tema y los fans no sigan hablando ni haciendo especulaciones.

Hay que recordar que en 2014 Karol G, de 31 años, admitió que le gustaría casarse con el futbolista colombiano: “Yo me casaría con James Rodríguez, yo super fan de él, desde siempre, no porque es moda, tiene cara de niño, pero es súper lindo. Yo me casaría contigo James Rodríguez”, declaró la cantante en aquella ocasión.

SIGUE LEYENDO:

Karol G: FOTOS inéditas revelan cómo lucía la colombiana antes de alcanzar la fama

Karol G posa como SIRENA y dice que trató de ocultar " lo obvio, lo natural, lo perfecto" | FOTOS

Karol G celebra su cumpleaños con mariachi; "La Bichota" hizo se pusieran un muy extraño calzado