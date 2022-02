Yalitza Aparicio se convierte en historieta para TikTok y presume su belleza: FOTOS

Una vez más la actriz Yalitza Aparicio se vuelve tendencia gracias a las redes sociales, y en esta ocasión lo hizo al aparecer en la plataforma TikTok como una historieta, presumiendo su belleza y logrando miles de "likes" y comentarios por parte de sus fans, quienes aseguran que es idéntica al personaje de Pocahontas.

Aparicio saltó a la fama en el año 2018 con la película "Roma" de Alfonso Cuarón, en la que dio vida a Cleo, y desde ese momento se ha convertido en una de las artistas consentidas de México, logrando sumar cada día más seguidores a sus redes sociales, como Instagram, donde a la fecha tiene 2.2 millones de fans.

Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, y nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO en 2019, Yalitza ha logrado en poco tiempo consolidar su carrera como actriz y modelo, convirtiéndose además en una defensora de sus raíces indígenas, y mostrarse en contra de la discriminación apoyando varias campañas.

Yalitza Aparicio presume su belleza en TikTok

A sus 28 años, la actriz ya es reconocida a nivel internacional, razón por la que las redes sociales se han vuelto una plataforma ideal para llegar a todo tipo de público, como sus fans en TikTok, a quienes muestra una Yalitza más relajada, divertida y muy hermosa, como lo dejó ver en su más reciente publicación.

La actriz se convirtió en historieta para sus fans. Foto: Especial

La tarde de este jueves, la también modelo compartió en su cuenta oficial de la popular plataforma de videos un clip en el que se le puede ver convertida en una historieta, publicación que acompañó con el hashtag #distracción y la muy conocida canción "Take on Me", de A-ha.

Al ritmo del pegajoso tema, se puede ver a Aparicio, de 28 años, vistiendo una blusa blanca tipo ombliguera sin mangas, y una falda en tono café de estilo tableado, su característica cabellera lacia y suelta y su rostro hecho caricatura, con grandes ojos y labios carnosos.

"¿Pocahontas eres tú?", "Me alegra saber que ya no eres tan tímida, saludos Yali" y "Muñequita mexicana", son sólo algunos de los comentarios que Yalitza recibió por el video, además de generar cientos de "me gusta" y miles de reproducciones, logrando conquistar así a sus fans y presumir su belleza.

Yalitza Aparicio es comparada con Pocahontas. Foto: Especial

