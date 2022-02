Nirvana sí toco en México y esta es la historia de su única presentación | CONCIERTO COMPLETO

El próximo 20 de febrero, Kurt Cobain cumpliría 55 años de su nacimiento. Ante la cercanía de esta fecha, esta vez te hablaremos de una historia inolvidable de los habitantes de Tijuana, pues es esta ciudad se dio el único concierto en solitario de Nirvana,

El recital fue ofrecido en el club nocturno “Las Iguanas”, ubicado en esta ciudad fronteriza, el día 24 de octubre de 1991. Aunque hay que destacar que meses antes de esta presentación, en el mismo lugar fueron el acto abridor de la banda Dinosaur Jr.

Imagen del concierto de Nirvana en solitario

Para su fecha en solitario el público pudo escuchar en vivo la famosa canción “Smells Like Teen Spirit. Lo más impresionante de la historia es que el precio de la entrada del concierto fue de 10 dólares de la época, es decir un poco más de 380 pesos si hacemos la coverción al cambio actual.

Imagen del concierto junto a Diosaur Jr. Foto: Especial

Lo que tienes que saber sobre “Las Iguanas”

El legendario centro nocturno “La Iguanas”, era un lugar con una estructura de tres niveles con balcones conectados por una escalera hacia un patio en el que los asistentes se reunían a beber cerveza tranquilamente y escuchar las bandas del momento de la escena musical del momento.

Debido a la cercanía con San Diego, muchos jóvenes menores de edad, cruzaban la frontera para escuchar en vivo a sus bandas favoritas, pues la mayoría de edad en México es de 18 años.

En este lugar legendario tocaron además de Nirvana, bandas tan grandes e importantes como The Ramones, NIN, Social Distortion, Soundgarden, Rage against the machine y L.A. Guns.

A continuación te dejamos el acto completo de Nirvana durante su acto de apertura a la presentación de Dinosaur Jr en junio de 1991.

