¿Kurt Cobain vivió debajo de un puente? Esta es la verdadera historia de Something in the way

Kurt Cobain fue una de las figuras más importantes de la música en el mundo con Nirvana. Pese a que sus creaciones marcaron a generaciones de adolescentes en el mundo, el compositor aseguraba que no había un trasfondo oscuro o importante detrás de sus discos, sobre todo en "Nevermind".

Una de las leyendas sobre sus composiciones incluye a la pieza "Something in the way", la cual es parte de este álbum, de la cual se ha asegurado durante años que está inspirada en la experiencia que habría tenido el cantante viviendo debajo de un puente cerca del rio Wishkah, ubicado en el poblado de Aberdeen, en Washington.

Pese a esto, en una entrevista, Krist Novoselic desmintió esta información hace años al decir que era físicamente pasar la noche debajo de esta construcción, debido a que las corrientes de este conducto de agua suben y bajan, lo cual hace fangosa la zona, lo que hace inhabitable el lugar.

Cuando se le pidió a Cobain explicar la inspiración de esta pieza, el cantante se limitaba a decir que su madre lo había expulsado de su casa, por lo que solamente tuvo la opción de vivir debajo de un puente durante meses. De acuerdo con la versión de Novoselic, integrante de Nirvana, esta declaración era una visión metafórica de lo que ocurrió.

Se ha dicho que el cantante vivió en un puente.

¿Qué pasó con el vocalista?

Al ser echado de su casa, el futuro vocalista de la banda más importante del grunge encontró una caja de refrigerador, la cual usaba como cama para evitar el frío del suelo al dormir. En ocasiones, llegaba a los condominios que tenían calefacción para dormir durante las madrugadas.

Para comer y mirar la televisión se iba a un hospital de la comunidad, donde convivió con un joven de su edad. La situación le trajo m,ucho sufrimiento, el cual ocupó años después para hablar de la desolación.

La pieza tiene tres momentos argumentales que hablan de cómo se sentía el artista y que han sido interpretados de diferente manera. Una de ellas habla de la falta de un techo y la humedad en el ambiente, la segunda de cómo la fauna se convierte en sus mascotas y una tercera dice: "Está bien comer pescado porque ellos no tienen sentimientos".

A esto se suma el coro, el cual repite de forma cíclica "algo en el camino", frase de la cual se ha especulado, podría ser una forma de referirse a sí mismo y a cómo sentía que lo veían sus familiares y la gente.

Al ser "algo en el camino", el autor pudo haber tratado de explicar la forma en la que se sentía como un objeto, como algo que podía desecharse en cualquier momento.

Este lugar es visitado cada año por los fans.

Pedía no ser tomado en serio

Al inicio, narró en una entrevista que dio al canal Much Music, sus composiciones solamente se basaban en colocar algunas piezas de poesía mezcladas con cualquier cosa que se le ocurría. De acuerdo con el vocalista, la mayor parte de sus letras eran "basura" y "cosas que vomitaba en el momento".

Muchas de las canciones que se han coreado a lo largo de décadas fueron hechas a última hora, debido al carácter perezoso del intérprete. Sin embargo, hubo varios elementos que solía haber en sus piezas, algunas de ellas, confesó, tenían que ver con la anatomía, debido a que le intrigaba el funcionamiento del cuerpo humano.

Durante su etapa previa al éxito, Cobain iba a tiendas de segunda mano buscando cosas que pudieran gustarle. Calificaba la experiencia como algo interesante, debido a que podía encontrar algo que no sabía que estaba buscando. La falta de dinero fue algo que afectó su vida, pero que dio génesis a una de sus canciones más íntimas.