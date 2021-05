Discos viejos: Por qué debes escuchar alguna vez "Give Up" de The Postal Service

Cada miércoles comenzando por este, vamos a reseñar de una manera distinta aquellos discos que tengan al menos 15 años desde su publicación y con un máximo de 30 años.

Te llevaremos a un viaje en el tiempo en el cual recordarás aquellos años de prepa o secundaria, aquellos momentos en que era indispensable tener algún reproductor portátil para hacer ese trayecto hacia la escuela o al trabajo algo totalmente personal en una burbuja musical.

Discos viejos, nace como una iniciativa en la cual en lugar de desempolvar algún disco y colocarlo en un reproductor, lo hagas mediante un viaje en palabras, historia y solo te dediques hoy a usar aquella plataforma de streaming musical de tu preferencia. Por otro lado si te gusta esta forma de reseñar te invitamos a que dejes en los comentarios aquellos discos que cumplen con los requisitos y que quieras recordar.

"Give Up" de The Postal Service, la historia de un proyecto único

“Give Up”, es el único disco de estudio de la banda estadounidense The Postal Service, que fue lanzado el 19 de febrero de 2003, mismo que se mantuvo durante 111 semanas en la lista de discos independientes más vendidos.

La banda originaria de Seattle se mantuvo activa entre el 2001 y 2005, además de un pequeño regreso a los escenarios en el 2013, para una serie de presentaciones por los 10 años del disco. De esos conciertos destaca su participación en el festival Lollapalooza 2013 junto con Jenny Lewis (da clic aquí para verlo), donde tocaron el material en orden siendo la mejor presentación de su regreso.

Edición especial del material en cassette. Foto: Especial.

¿Por qué debo escuchar “Give Up” en el 2021?

Tras 18 años desde su publicación, hay varias buenas razones para escuchar de nuevo o por primera vez “Give Up”. Actualmente vivimos en un tiempo en que todo es global, en que no necesitamos estar en el mismo lugar para realizar nuestro trabajo y ahora es más evidente con la llegada de pandemia de Covid- 19, la cual ha cambiado el mundo desde hace ya más de 14 meses.

Algo más que ha cambiado es que hoy somos más receptivos con lo que escuchamos, antes mucha gente no abría sus oídos a más posibilidades musicales pues debido al género nos cerramos a escuchar cosas nuevas, pues si te gustaba el rock solo escuchábamos eso. Gracias a la plataformas de streaming, YouTube y la redes sociales tenemos infinitas posibilidades de endulzar nuestros oídos con más bandas musicales.

Aquí es cuando entra la importancia de The Postal Service en su forma de producir música. “Give Up” ha sido catalogado por muchos como uno de los mejores discos del inicio de milenio por su naturaleza en que fue grabado.

Hace ya algunos años un buen amigo me contó la historia de como Ben Gibbard (Death Cab for Cutie) y Jimmy Tamborello (Dntel) decidieron trabajar en un proyecto musical que después llamaron The Postal Service.

Después estas palabras de este amigo las comprobé por una serie de entrevista que ambos dieron en su momento. De acuerdo con ellos se conocieron en 2001 cuando colaboraron en una canción para la nanda Dntel, proyecto de Jimmy. El resultado les gustó tanto que decidieron crear una banda nueva donde ambos pudieran crear diferente música a la que realizaban.

Debido a la naturaleza de sus bandas, como son las giras y los lapsos de grabación decidieron trabajar a distancia (Si una especie de home office). Su forma de trabajo se dio frente a una computadora y en sus propios estudios en su propia casa.

La forma de trabajo era la siguiente, Jimmy mandaba por correo las secuencias de sus sintetizadores y mientras que Gibbard cantaba sobre ellas, esta es la razón por que la banda se llamó The Postal Service. Hay que destacar Gibbard y Jimmy han dicho que no podrían repetir el resultado del único disco de la banda, debido a que la manera tan especial de producción, que ahora con la tecnología se podría realizar, sin embargo ese toque producir detrás de un correo no es la misma ahora

Este año se cumplieron 18 años del lanzamiento del disco, si nunca lo has escuchado te lo dejamos a continuación.

Por Miguel Villegas