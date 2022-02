"Amigo, te invito una copa": La conversación viral entre Nodal y Lupillo Rivera tras fin de Nodeli

Los fans y famosos siguen llorando y lamentando la separación entre Christian Nodal y Belinda, quienes llevaban más de un año de noviazgo y estaban a punto de dar el "sí" en el altar; sin embargo, un préstamo de cuatro millones de dólares y una presunta infidelidad habrían llevado a "Nodeli" a su fin.

Desde entonces, cientos de memes han inundado las redes sociales por el fin de una relación que no ha dejado nada bien a Belinda, quien fue acusada por tener un modus operandi para conseguir dinero de sus parejas, algo que no logró con Nodal. Asimismo, han comenzado a relacionar cada vez más al cantante con Lupillo Rivera, ex de la actriz.

Pues desde que se borró el tatuaje que tenía en honor a la intérprete de "El Sapito" ha sido uno de los personajes más virales, por lo que no causa sorpresa que tras la ruptura de "Nodeli" cada vez se hable de una presunta amistad y cercanía con el cantante de "De los besos que te di", y eso incluye una "conversación" viral en la que los famosos "recuerdan" cómo lograron conquistar a Beli.

"Yo guitarra y tú maracas", los mensajes de los cantantes

En Instagram se volvió viral un video en el que se finge una conversación entre Christian Nodal y Lupillo Rivera que recupera las estrofas de la canción "Maracas" de Alberto Vázquez, que por años ha sido la favorita de muchos al recordar las locuras que se hacen por amor.

La "conversación" inicia con Nodal sosteniendo un vaso que se acompaña por la frase "amigo, ven, te invito una copa", seguida de la respuesta de Lupillo con el clásico "ya no tomo, gracias".

Mientras la conversación continúa se ven varias fotografías de los cantantes ilustrando cada frase de la canción, entre las que destaca una foto de Nodal junto a Belinda asegurando que se "divorciaron", muy adecuado con su reciente ruptura, además de que agrega el tema de la presunta infidelidad del cantante con su ex, María Fernanda Guzmán.

El video viral concluye con una foto de Belinda mientras Alberto Vázquez canta "ella 15 y nosotros 16". Por su parte, los usuarios de Instagram no dejaron pasar la oportunidad para emitir sus posturas y dejar en claro si pertenecen al team Beli o team Nodal, pero todos coincidieron en que la idea es "muy graciosa".

