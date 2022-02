Como Belinda y Nodal: Famosos que también se tatuaron en nombre del amor

Una persona enamorada es capaz de cualquier cosa y los famosos no se salvan de esta regla, pues en nombre del amor han cometido todo tipo de locuras, incluyendo uno que otro tatuaje con sus parejas que sirvieron como una enorme y firme prueba de que la relación iba en serio.

Por supuesto, el tatuarse por el ser amado puede traer arrepentimientos insuperables si es que la relación se termina, justo como le acaba de pasar a Christian Nodal, quien al igual que Lupillo Rivera o Criss Angel, se tatuó a Belinda o algo referente a ella como muestra de su enorme amor hacia la cantante.

Y ahora, tras el fin de su compromiso nadie se deja de preguntar qué es lo que ocurrirá con cada una de las grabaciones de su ex que Nodal lleva en la piel y viceversa, pues no está de más recordar que por primera vez Belinda se tatuó para demostrar que su compromiso con el cantante iba en serio y que estaba más enamorada que nunca.

Belinda ha sido la musa de más de un tatuaje. (Foto: Especial)

Sin embargo, no son los únicos famosos que han llevado su amor hasta los tatuajes, ya que a nivel mundial destacan varios casos con nombres de artistas reconocidos como Justin Bieber, Miley Cyrus o Joe Jonas, quienes no dudaron en dejar una huella en su piel para recordar uno de los momentos que marcaron su vida.

Justin Bieber tiene tatuajes por su esposa y por su ex

Justin Bieber decidió dejar plasmado en uno de sus brazos el rostro de su ex novia, Selena Gómez, a pesar de que desde 2018 contrajo matrimonio con la modelo Hailey Bieber, quien ha externado no tener problema con el detalle, aunque no es lo más cómodo del mundo, dijo a Hollywood Life.

"Hay un recordatorio constante de Selena allí en su brazo, todos pueden admitir que es incómodo. Él trató de taparse la cara con algo de sombra hace unos años, pero todavía se puede decir que es ella", afirmó.

Sin embargo, el cantante también decidió realizarse un tatuaje en pareja con Hailey al lucir unos melocotones que hacen referencia a la canción "Peaches"; mientras el cantante lleva su diseño en el cuello, su esposa lo lleva en el brazo.

(Fotos: @_dr_woo_)

Kylie Jenner y Travis Scott

Otras celebridades como Kylie Jenner y Travis Scott también se han hecho tatuajes en pareja, pero con un diseño que se extienda al ámbito familiar, por lo que tras el nacimiento de su hija mayor se grabaron "Stormi" en la parte trasera de los brazos. Ahora, con el nacimiento de Wolf, es posible que vuelvan a repetir la idea.

(Foto: @saadiq)

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Uno de los matrimonios más polémicos de los últimos años fue protagonizado por Miley Cyrus y Liam Hemsworth, quienes a pesar de estar divorciados, llevan un tatuaje en pareja muy discreto y poco común: un bote de vegemite, que probablemente responda a un secreto entre las celebridades. Mientras Miley lo lleva en el brazo, Hemsworth lo tiene tatuado arriba del tobillo.

Sin embargo, no es el único que la pareja lleva, ya que en el 2012 decidieron grabarse en el brazo una frase del ex presidente Franklin D. Roosevelt que dice:

"Si él cae, al menos caerá atreviéndose alcanzar la grandeza, de modo que su lugar nunca esté con esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota".

(Foto: Especial)

Joe Jonas y Sophie Turner

Por su parte, el cantante y Sophie Turner tienen más de un tatuaje que sirve como prueba de su amor a más de dos años del matrimonio entre los que destacan uno en pareja con la frase "al infinito" y "más allá"; mientras que Joe Jonas se grabó debajo de la nuca una cerradura en la que se ve el ojo y parte del rostro de su esposa.

(Foto: Especial)

Marc Anthony se tatuó por J.Lo

Uno de los matrimonios más recordados de la década de los 2000 es el de Marc Anthony con Jennifer López, quienes tuvieron dos hijos.

Prueba del amor que el cantante tuvo por J.Lo destaca un tatuaje que se realizó en la muñeca izquierda en el que se leía "Jennifer"; sin embargo, tras su divorcio, el intérprete de "Vivir mí vida" decidió cubrirlo con un nuevo diseño.

