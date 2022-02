Las FOTOS de María Fernanda la guapa exnovia de Christian Nodal con las que desbancó a Belinda

El rompimiento de Christian Nodal y Belinda ha consternado no solo a los fans de los famosos, también a todos aquellos que creían y querían que los cantantes llegaran al altar.

Desde que Nodal publicó un comunicado en su cuenta oficial en Instagram en el que mencionaba que había culminado su relación con la intérprete de música pop, se han rumorado detalles en relación a los motivos de la mediática fractura de amor.

Entre los temas que se ponen en la lista están: deudas millonarias de Belinda, malos tratos de Nodal, falta de confianza, desatención de carreras artísticas, pero entre las más escuchadas está una posible infidelidad.

Se ha dicho que el intérprete de “De los besos que te di” tuvo algunos encuentros con su ex pareja, María Fernanda Guzmán, la joven que dejó cuando empezó su relación con “Beli”.

Ahora se dice que María Fernanda podría estar involucrada en la disolución del compromiso de “Nodeli”, pues el cantautor la visitó antes de hacer público que ya no se encontraba con la rubia.

Ante estas acusaciones Nodal se defendió en redes sociales, ya que los fieles fans de Belinda no dudaron en atacarlo y decir que junto a él la estrella no la pasaba nada bien, a lo que Christian solo mencionó que es mejor que no hablara porque la única perjudicada sería ella.

En lo que respecta a María Fernanda, no se ha mencionada nada más al respecto, solo unas fotografías que salieron a la luz en donde se dice que las personas que aparecen son los jóvenes que acudieron a un restaurante en Guadalajara, Jalisco.

María Fernanda es una chica de 22 años, es hija del futbolista “Travieso”, Daniel González, ex jugador de Chivas y entrenador de Santos Laguna, que recién festejo su cumpleaños y según algunas graficas Christian Nodal estuvo presente.

