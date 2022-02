Nodal iba a poner a Belinda en su TESTAMENTO; pensó dejarle toda su fortuna

A unos cuantos días de que se celebrara el Día del Amor y la Amistad, el mundo de la farándula quedó en shock después de que Christian Nodal confirmara su ruptura sentimental con Belinda, a pesar de que tenían serios planes de llegar al matrimonio.

Por medio de un comunicado, el nuevo ídolo del género regional mexicano informó que decidieron finalizar su compromiso, por lo que pidió respeto a los medios del espectáculo en el complicado momento que viven.

Hasta el momento se desconocen los verdaderos motivos de la ruptura sentimental, pero la revista de espectáculos TVNotas publicó que la vida de excesos y presuntas infidelidades de Nodal obligaron a Belinda a poner punto final a la relación.

Hace unas semanas, antes del sorpresivo truene, Christian Nodal concedió una entrevista en la que habló sobre la posibilidad de poner a Belinda, su entonces prometida, en su testamento y convertirla en una de su heredera.

Sin guardarse nada, el cantante de "Botella tras botella", "Adiós amor" y "Te marqué pedo" confesó que existía la posibilidad de que Belinda, una de las intérpretes más famosas en México, apareciera en su testamento.

En la conversación, Christian Nodal detalló que no tenía su testamento, pues hasta el momento no ha pensado en esa "responsabilidad"; sin embargo, fue contundente al detallar que incluiría a su hijo o su pareja sentimental.

"Todavía no tengo un testamento porque, realmente, no tengo que dejarle a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad", sentenció.