Belinda y Nodal: Filtran fotos del cantante en casa de su exnovia; ¿dónde estaba Belinda?

La relación de Belinda y Christian Nodal paralizó al mundo cuando revelaron que su compromiso. Lo que nadie se esperaba era que antes de la boda, los artistas anunciaran que su relación había llegado a su fin. Esta situación llevó a los fans y a algunos periodistas a crear una serie de especulaciones sobre los motivos de la separación. En esta ocasión presentaron unas fotos del exponente del regional mexicano en casa de su exnovia.

Fue durante el programa de “Ventaneando” se revelaron unas imágenes donde se puede ver al intérprete de “Adiós Amor” dentro de la casa de su exnovia María Fernanda. El problema es que estas fotos parecen ser de cuando seguía con la actriz nacida en Madrid. De acuerdo con la información que se presentó en el programa, estas fotos ocurrieron cuando Beli estaba en Nueva York.

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la exnovia y fue a ver al excuñado, porque es muy amigo del excuñado. Hay un berrinchazo en medio”, dijo Chapoy.

Las fotos

Además de la información que presentó Pati durante la edición de Ventaneando, los fans se hicieron presentes en redes sociales para mostrar la evidencia de la visita de Nodal a la casa de María. En las imágenes se puede ver a Chris sentado en un sillón cubriéndose la cara; mientras que a su excuñado solo se le ven los tenis y el pantalón.

Gracias a este tipo de postales, los fans de Belinda comenzaron a lanzar críticas contra el exponente del regional mexicano, ya que se piensa que le fue infiel. “Nodal de visita en la casa de su ex. Qué bueno que Beli decidió tomar su camino y dejar a este inmaduro poco hombre. Te amamos Beli”, se puede leer entre los mensajes.

La realidad es que los artistas pidieron a los seguidores que no se metan y respeten la decisión. Eso sí, Nodal no dejó pasar la oportunidad de soltar una “amenaza” a los fans de Belinda, ya que asegura que lo mejor era que se quedaran con las cosas bonitas y no seguir, ya que después no podrán defender a la artista.

Te puede interesar: ¿Belinda, interesada? Estos exnovios la han acusado de ser "cazafortunas"