¿Para qué quería Belinda los 4 millones de dólares que le pidió a Nodal? Esto sabemos

Desde la noche del sábado la conversación no ha sido otra que la ruptura y fin del compromiso entre Belinda y Christian Nodal, quienes desde agosto de 2020 no dejaban de presumir su amor en redes sociales y con impactantes sesiones de fotos con las que protagonizaron las portadas de prestigiosas revistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, su amor habría llegado a su fin por culpar de un presunto préstamo de cuatro millones de dólares que insistentemente la cantante le pidió a su ahora ex prometido, pero las razones detrás de esta millonaria cantidad de dinero aún no están claras del todo, pues aunque eran para "pagarle" una deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el monto que la dependencia pedía era mucho menor.

Por supuesto, desde que esta información salió a la luz han comenzado a circular una serie de especulaciones en contra Belinda, a quien el público en repetidas ocasiones ha acusado de "interesada", sobre todo tras iniciar su relación con Nodal, ya que el cantante sonorense es 9 años menor que la ojiverde. Asimismo, los lujosos regalos que la pareja solía darse frecuentemente despertaron aún más los ánimos sobre esta teoría, a pesar de ello, hay quienes aseguran que los intérpretes de "Si nos dejan" estaban sumamente enamorados.

Lamentablemente el amor no les alcanzó para llegar al altar tras haber dicho "sí" a la pedida de mano que también dio mucho de qué hablar al tratarse de un anillo de compromiso valuado en tres millones de dólares, un millón menos que lo que la actriz presuntamente le pidió a prestado a su ex para "no ir a la cárcel".

Christian Nodal termina con Belinda: Así fueron sus últimas vacaciones juntos

¿Qué planeaba hacer Belinda con el dinero?

La semana pasada trascendió no sólo que "Nodeli" se había dejado de seguir en Instagram, lo que auguraba más que una ruptura, un nuevo proyecto de los famosos; sin embargo, la sorpresa vino cuando más de un periodista de espectáculos comenzó a confirmar la separación entre los famosos.

Y una de las primeras noticias que causó conmoción entre los fans de los cantantes es que durante el programa "Chisme No Like" se aseguró que Belinda le había pedido prestados los cuatro millones de dólares al intérprete de "Adiós, amor" para pagar una deuda al SAT, por lo que las especulaciones sobre qué pensaba hacer con el resto del dinero rápidamente acapararon las redes sociales.

"Belinda le habría llorado con lágrimas de cocodrilo a Christian Nodal (para) que le preste cuatro millones de dólares para no ir presa porque la plata que le debe al SAT", detalló Javier Ceriani.

Pero tras explicar que la cantante tiene una "gran deuda", precisó que sólo debe 500 mil dólares, por lo que sus planes para destinar el resto del dinero no tenían nada que ver con deudas fiscales, sino que aparentemente Belinda quería terminar de pagar una casa que su ex novio, Lupillo Rivera, le había regalado.

"Es para pagar la casa que Lupillo le compró y saldar la deuda y los impuestos de la casa y ya quedarse con la casa; Nodal no seas bobo, no le pagues un peso", le recomendó el conductor del programa al cantante de 23 años. También durante la transmisión, Ceriani destacó que las sospechas eran ciertas y que ya no había más "Nodeli".

Debido a la falta de pruebas con las que el sonorense pudiera comprobar cuál sería el destino del dinero y tras descubrir que le estaba mintiendo, finalmente decidió no prestarle los cuatro millones. Pues durante el programa también se detalló que una vez que el cantante había dicho sí al prestamo, envió a sus abogados con el contador de su prometida y descubrieron que efectivamente la deuda con el SAT sólo era de 500 mil dólares.

Y según diversas teorías, la razón por la que Belinda decidió terminar con Nodal fue porque no le prestó el dinero. De hecho la periodista Inés Moreno dijo en un Tik Tok que "una fuente cercana" le confirmó que la ojiverde fue quien puso punto final a la relación y al compromiso.

