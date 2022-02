Belinda como el Estafador de Tinder; ellos son los exnovios a quienes habría estafado

La noticia del rompimiento entre Belinda y Nodal ha dado la vuelta al mundo de las redes sociales. El anunció generó rumores, contradicciones, sospechas, opiniones y muhcos Memes. Esto especialmente después de que se dijera que la razón principal del rompimiento fue por un préstamo de varios millones que no pagó la diva del Pop.

Y las redes sociales explotaron, comparando a Belinda con El Estafador de Tinder, el documental de Netflix que cuenta la historia de un hombre que robaba dinero a sus pareja a través de una especie de estafa de pirámide, para poder pagar los lujos de su vida.

En diferentes programas de televsión han dicho que no es la primera ocasión en la que Belinda hace esto. Y dieron el ejemplo de dos empresarios y un artista con el que la diva del Pop ya pidió millonarios préstamos que no pagó, repitiendo el mismo "Modus Operandi".

Entre los famosos, Belinda sólo ha confirmado tres relaciones amorosas, pero ha tenido varias parejas a las que no les puso etiqueta de novio, pero corrieron con la misma suerte. Uno de ellos es Criss Angel, que en 2019 advirtió a Nodal con duras palabras: "No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, dijo las estrella de la magia de Las Vegas.

¿Quiénes fueron las víctimas de Belinda?

Después de tantos rumores, Christian Nodal confirmó la ruptura con Belinda a través de su cuenta de Instagram. Además aprovechó para dar algunas buenas palabras a su ex y pidió respeto para la forma en que ambos llevarán la separación. Todo esto entre rumores que señalan que Belinda le debe varios millones de pesos a Nodal.

Y no es la primera víctima de la ahora llamada en redes sociales "Estafadora de Tinder". Otros ejemplos de relaciones con un final muy polémico y que la acusaron de haberles quitado dinero fueron Criss Angel, Mohamed Morales, Pepe Díaz, Jorge Kahwagi y Giovanni Medina.

Belinda y Criss Angel terminaron en 2017

