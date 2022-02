Yo no me dí cuenta de que era pobre: Jacobo Zabludovsky habló de su humilde origen en la colonia Doctores

Mucho antes de que la colonia Doctores fuera uno de los puntos más urbanizados de la Ciudad de México, vivió en ella el periodista Jacobo Zabludovsky, así lo dio a conocer él mismo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante hace unos años.

Sin pavimento, con establos en los que la gente acudía a comprar leche y falta de iluminación las 24 horas, el conductor de noticieros nació en la calle de Luis Barragán en 1928.

De su infancia recordaba que la forma de llevar el pan a la mesa por parte de su familia consistía en un puesto que atendían sus padres en el mercado de la Merced en el que ofrecían retazos de telas.

Con estos artículos la gente rellenaba fundas de almohadas, hacía arreglos a su vestimenta o inclusive la usaba para crear nuevas piezas de ropa a precios accesibles.

Estos sobrantes los encontraba la familia Zabludovsky de las fábricas de prendas que desechaban los sobrantes que tenían a diario y los cargaban hasta el mercado donde los ofrecían por unas monedas.

De acuerdo con lo que narró el periodista, su familia provenía de una zona de Polonia que durante mucho tiempo estuvo en conflicto con la Unión Soviética al punto de que pasaba temporadas siendo independiente y otras perteneciendo a lo que ahora es Rusia.

La pobreza y la necesidad de tener una vida tranquila hicieron que sus padres decidieran subir a un barco. El destino fue trazado por el patriarca de los Zabludovsky, quien había leído varias cosas sobre México y la Revolución.

El primero en viajar fue el señor David Zabludovsky. Después de que se instaló, le pidió a su esposa Raquel Kraveski que viniera junto con sus hijos a la República. Posteriormente, la familia se mudó a la calle de Mesones en el Centro Histórico. Desde niño, aseguró, se distinguió de sus amigos por el color de la piel, así como del cabello.

"Yo no me dí cuenta de que era pobre; me dí cuenta después, mirando hacia atrás", dijo.